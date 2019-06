Tras asegurar que la economía de México no está en sus preocupaciones, el Presidente Andrés Manuel Consideró que uno de los factores para que la inflación no haya subido es que se lograron controlar los precios de los combustibles.

“El crecimiento produce polémica, de que nos bajan las proyecciones, yo creo que vamos a crecer aún con la disminución en las proyecciones.

“Aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que eso sea así, al final del año estamos hablando de crecimiento, poco, pero crecimiento, no es decrecimiento”, dijo.

Aseguró que otros dos factores que van bien son la inflación y el peso.

“Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica. No está eso en mis preocupaciones, están otros temas, y uno en particular, pero no es el tema económico”, apuntó tras recordar que el 1 de julio dará su informe sobre la situación del País.

