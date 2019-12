Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El asesinato de dos policías municipales “tensa” la coordinación de la Mesa de Construcción de la Paz, integrada por los tres niveles de gobierno.

STAFF/Noticias

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.-

El asesinato de dos policías municipales la noche del pasado miércoles, ha provocado una evidente “tensión” tanto al interior de la corporación policiaca municipal, como entre los integrantes de la Mesa de Construcción de la Paz, integrada por los tres niveles de gobierno y encabezada por el alcalde Santos Gonzalez Yescas.

En su mensaje a la comunidad, tras los lamentables acontecimientos, el presidente municipal subrayó que como fuerza preventiva, la policía municipal “hace mas de lo que le corresponde”, porque así lo demanda la sociedad sanluisina.

“…pero ya es tiempo de que el resto de las corporaciones (estatales y federales) hagan lo que les corresponde”, señala en el comunicado.

Lamentamos profundamente la agresión que sufrieron dos de nuestros policías, quienes murieron en el cumplimiento de su deber, siempre velando por la seguridad de los demás.

Esto no sólo es un ataque a la corporación policiaca, es un atentado que daña por entero a nuestra sociedad, quienes como comunidad aspiramos a un San Luis libre y tranquilo, antecede el mensaje de Gonzalez Yescas a través de las redes sociales.

El jefe de la Comuna agregó que se le sigue apostando a la buena coordinación entre las instituciones para lograr la paz social, y a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, para contribuir con acciones preventivas.

TENSA CALMA EN HOMENAJE

Ayer se rindió homenaje en la Comandancia de Policía al policía Raul Ramos, pero no al oficial Ricardo Castro, ya que se dio a conocer -de manera extraoficial- que sus familiares pidieron a las autoridades no realizarlo. A Ricardo se le rindió homenaje de manera privada en su domicilio particular.

Ante la alerta de estos asesinatos, todos los elementos de la corporación municipal y estatal, se mantiene en constante alarma, con chaleco y armamento en mano, así se percibieron en el evento del ultimo Pase de Lista, así como elementos vestidos de civil vigilando los alrededores de las instalaciones policiacas.

Otra muestra de la crisis que se percibe entre las autoridades son las reuniones continuas entre jefes policiacos con el alcalde, la cancelación de un evento en Luis B. Sanchez y hasta un jaloneo verbal con reporteros de los medios que cuestionaron al presidente terminando el homenaje, respecto a dichos acontecimientos.

SIN AVANCES…

Hasta de esta edición La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no había informado sobre detenidos o avances del caso.

Fue el jueves cuando la FGJE dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación, que el personal de medicina legal realizó el procesamiento de la escena, a fin de integrar estos de prueba que permiten esclarecer el hecho.

TOMA NOTA:

Los policías municipales Raul Ramos y Ricardo Castro fueron sorprendidos, mientras comían en el restaurante ubicado en Monterrey y callejón Emiliano Zapata, en la colonia Aviación, quienes dispararon sin darles oportunidad de repelar la agresión.