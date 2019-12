El soporte de Windows 7 finalizará el 14 de enero de 2020

Microsoft está alertando a los usuarios que actualmente usen Windows 7 para que tomen las medidas preventivas ya que la compañía dejará de dar soporte al sistema operativo el próximo 14 de enero, y a casi un mes para que esto suceda, la compañía está siendo aún más eficaz con sus advertencias.

Era un final esperado y para algunos trágico, pero ya es oficial: a Windows 7 apenas le quedan unos días de vida.

El sistema operativo de Microsoft, que hasta hace apenas poco tiempo era el más usado en todo el mundo, morirá el 14 de enero de 2020.

Sus usuarios no tendrán otro remedio que actualizar el sistema a Windows 10, un paso que muchos se resisten a dar pese a los ultimátums que la tecnológica ha estado emitiendo.

Windows XP

Muchos recordaran la polémica que surgió hace poco tiempo cuando la compañía dio por finalizado el soporte de Windows XP, exponiendo millones de equipos, aún funcionando con el sistema operativo, a virus, problemas y diferentes fallos de seguridad.

Ahora que Microsoft finalice el soporte a Windows 7, no significa que el sistema operativo quede abandonado. Lo que quiere decir es que ha finalizado el soporte técnico gratuito, es decir, durante el cual, por haber adquirido una licencia, tienes derecho a llamar o contactar de forma online con Microsoft para solucionar cualquier problema o incidencia con el producto.

Ciclo de vida del soporte de Windows 7

Microsoftse comprometió a ofrecer 10 años de soporte técnico de producto para Windows 7 cuando se publicó, el 22 de octubre de 2009. Cuando finalice este período de 10 años, Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico para Windows 7, para que se puedan enfocar en ofrecer soporte técnico a tecnologías más recientes.

La fecha específica de finalización del soporte para Windows 7 será el 14 de enero de 2020. Después de esto, la asistencia técnica y las actualizaciones de software de Windows Update que ayudan a proteger tu PC ya no estarán disponibles para el producto. Microsoft recomienda que pases a Windows 10 en algún momento anterior a enero de 2020, para evitar una situación en la que puedas necesitar servicio o soporte técnico que ya no esté disponible.

La compañía de Redmond está siendo mucho más exhaustivo con las notificaciones acerca del fin de Windows 7, puesto que ahora la plataforma enviará notificaciones de pantalla completa en su próxima actualización, señala en el sitio oficial.

Los usuarios actuales de Windows 7 recibirán una alerta de pantalla completa después del 14 de enero. Esto se debe a que después de esa fecha no seguirán dando soporte al sistema operativo por lo que la compañía asegura que este empezará a funcionar de manera inestable.

Notificaciones de pantalla completa

Microsoftanunció que planea intensificar la campaña de notificación a los usuarios de Windows 7 y a partir del 15 de enero agregará las notificaciones de vencimiento en el propio paquete de actualizaciones.

La notificación dirá a los usuarios que sus equipos están expuestos a malwares ya que no hay actualizaciones de seguridad, del software ni de soporte técnico.

Tras la notificación los usuarios podrán elegir entre: Recordarme más tarde; Aprende más; o no me lo recuerdes de nuevo. Si los usuarios no hacen clic en el botón “No volver a recordarme” y simplemente cierran la pantalla, continuarán recibiendo advertencias molestas.

