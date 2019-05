CABILDO INSENSATO…

El Cabildo sanluisino aprobó POR UNANIMIDAD cancelar el decreto que mantenía cerrado desde hace un año el antro llamado INFERNO, luego HEAVEN…ubicado en la puerta de bienvenida al turismo, lugar donde se registraron múltiples riñas, balaceras, y un sinfín de violaciones a las reglas del Bando de Policía, a la Ley de Alcoholes por permitir la venta de alcohol a menores de edad y se dice que hasta la distribución de drogas en el interior, un verdadero dolor de cabeza para las corporaciones policiacas y padres de familia en un constante “Jesús en la boca”. No encuentro ningún motivo auténtico que valga la pena la reapertura de este “infierno”, que dicen le pondrían otro nombre para que no se oiga tan perturbador. Es inexplicable la ausencia de sensatez en el cuerpo colegiado del gobierno municipal, sobre todo en estos tiempos de violencia desbordada…masoquismo puro.

¿Qué garantías presenta el empresario congalero para responder por menores de edad en el interior, por armas de fuego, arma blanca, distribución de drogas?..no les parece suficiente la fuente de violencia que vive la ciudad?.

MUY BUENA

Qué buena serie lanzó NETFLIX “1994”…muestra una gran diferencia con la anterior historia “COLOSIO” ya que ahora no hay actores, actuaciones ni representaciones. Son los mismos protagonistas “reales” quienes revelan la historia del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El mismo ex presidente Carlos Salinas detalla los encuentros y desencuentros con los políticos que hicieron del evento una autentica leyenda, con un principio bien definido, pero un final sin respuestas claras. La participación del Salinas de Gortari dio cuenta de su cinismo y evidente responsabilidad en el homicidio. Pero también le dieron rienda suelta a las absurdas declaraciones a Yolanda Lázaro, líder social del PRI en Tijuana. Las declaraciones del ex gobernador panista Ernesto Ruffo fueron impresionantes y no menos sorprendentes la intervención del Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del ex candidato presidencial.

“…a estas alturas quien sabe si yo querría (saber quién mató a su padre)…no me quisiera envenenar el alma”, fue la expresión del muchacho.

CIVISMO…

Cuanta falta nos hace la educación CIVICA en este país, en qué momento perdimos nuestra materia cívica en las escuelas?…hoy vivimos las consecuencias de una de las fuentes de descomposición del tejido social convertidas en drogadicción, violencia intrafamiliar, asesinatos, violaciones a las reglas de tránsito y urbanidad. Celebro que la reforma educativa de López Obrador contemple el rescate de la educación cívica en el país, y me da gusto que se proponga la CONSTRUCCION DE LA PAZ, una iniciativa que plantea el diputado Montes Piña para incluir en la educación básica y en la universidad, una cátedra para resolver conflictos sin necesidad de agresiones ni violencia. ¡fregón!…

ABUSONES

El gobierno de Peña NIETO y Felipe Calderón condonaron en sus sexenios más de 400 mil millones de pesos a empresas “carnalas”. De eso estamos hablando, por eso México se hartó del PRI y el PAN en el gobierno, por abusones y sinvergüenzas. Mientras pequeños contribuyentes son perseguidos por HACIENDA porque no pagan 1,500 pesos de impuestos en un bimestre. Un grupo de tramposos se benefician por miles de millones de pesos, producto de la corrupción que ha imperado en el país durante mucho tiempo. Espero que el presidente López Obrador, entre sus ocurrencias y disparates, exhiba a los empresarios abusones y a sus cómplices en el gobierno.