PESADA CRUZ

La carga negativa de Guillermo Padrés en el PAN tardará tiempo para suavizar la imagen del blanquiazul en la sociedad sonorense, y quizás un poco más si el PRI sigue atizándole a la herida, como lo hizo recientemente su dirigente estatal EL PATO De Lucas.

Ayer en rueda de prensa en esta ciudad, MUNRÓ advirtió cierta molestia cuando se le cuestionó por la supuesta injerencia del ex mandatario al interior del blanquiazul estatal, dejó claro que él nunca en sus declaraciones ha puesto sobre la mesa del debate el tema de GUILLERMO Padrés, que somos los medios quienes, en su intención de “hacer ruido” –así lo traduzco yo- somos quienes lo metemos al aperitivo de la información.

Será difícil sacudirse la pesada CRUZ que ha dejado el ex gobernador en Sonora…sea inocente o culpable por la vía jurídica, una buena parte de la sociedad ya lo juzgó y hasta lo sentenció. Munró deberá serenarse al cuestionamiento obligado, en la medida que deje de consentir a Guillermo Padrés –aunque sea como amigo- y por prudencia política alejarse de su imagen.

La visita del mandamás del PAN Ernesto Munró a San Luis podría representar el inicio de un proceso largo y duro para recuperar, primero, el posicionamiento de la militancia en su interior y luego la confianza de la ciudadanía. Para empezar ya tienen un aliado – MORENA, pues con una buena dosis de desorden está ayudando en este proceso.

ALERTA SISMICA EN LA MAÑANERA…

Las cámaras de diputados y senadores aprueban POR UNANIMIDAD echar a volar la GUARDIA NACIONAL con MANDO CIVIL y NO MILITAR como lo quiere el presidente de la república LOPEZ OBRADOR….al señor no le gustó nadita y al mero estilo de BOLIVARIANO berrinchudo, amenazó con VETARLA si no le dan reversa. Dijo que no va acepar LEYES que no resuelvan el problema. De ese tamaño es la ADVERTENCIA a la sociedad mexicana, lo que al jefe no le guste, por sus pistolas, va para atrás. ¡AGUAS!…ya lo dijo BROZO, si no te detenemos ANDRES MANUEL hasta donde vamos a llegar. El rostro dictatorial se reveló ayer.

Por su parte ALFONSO Durazo, el de todas las confianzas del Sr. López, como secretario de seguridad pública, celebró como UN GRAN TRIUNFO el consenso en un tema tan controvertido. ¡PLOP!

PARA SABER: La Guardia Nacional tendrá MANDO civil, será adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas armadas deberán retirarse de las tareas de seguridad en CINCO años.

Ayer en la rueda de prensa MAÑANERA en la que AMLO llamaba mezquinos a legisladores y senadores, sonó la alerta sísmica. Cancelaron el evento. ¡uy TUTU!