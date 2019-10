Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Una emboscada en El Aguaje, Municipio de Aguililla, Michoacán, dejó al menos 13 policías estatales muertos y tres heridos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal.

REDACCIÓN.-

En su cuenta de Twitter, la dependencia estatal ajustó la cifra, luego que medios locales y la SSPC federal reportáran 14 muertos.

“Los agentes policiales se encontraban en la localidad de El Aguaje, cuando civiles armados dispararon en su contra; hasta el momento se tiene confirmada la pérdida de la vida de 13 elementos, además 3 resultaron heridos“, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en su cuenta de Twitter.

La dependencia afirmó que reforzó las labores de prevención y vigilancia en el Municipio.

“Lamentamos la agresión a elementos de la #PolicíaMichoacán que cumplimentaban un mandato judicial en el municipio de Aguililla. En este momento se llevan acabo las actuaciones de ley para dar con los responsables“.

En la zona fue desplegado un operativo para dar con el paradero de los atacantes.

En conferencia de prensa, el Gobernador Silvano Aureoles adelantó que la Policía de Aguililla será investigada por los hechos relacionados con la agresión a un convoy de la corporación estatal.

El Mandatario estatal destacó que el Gobierno Municipal, encabezado por el priista Osvaldo Maldonado Zepeda, no está integrado al acuerdo de coordinación con la Administración del Estado, y lamentó que sea en esos municipios donde ocurran hechos de violencia como los de esta mañana.

“Hay que destacar que lamentablemente el Municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración, entonces, ahí están luego las consecuencias de quién sabe qué razones existen para no querer firmar estos convenios y con todas las implicaciones que tiene“, expresó.

“Porque entonces no te permite una colaboración real, estrecha, orientada, sino que hay que andar por las orillas, luego no lo dejan a uno ni entrar porque pues no hay las condiciones adecuadas para ello“.

Aureoles detalló que el convoy policial se dirigía esta mañana a cumplir una orden judicial por un tema de violencia familiar, cuando fue sorprendido por un grupo de sicarios en el tramo carretero Aguaje-Aguililla.

“Tenemos el reporte de una emboscada, de una célula armada que atacó a unas unidades de la Policía que iban a Aguililla a cumplir una orden judicial“, detalló.

“En el cumplimiento de un mandato un juez de lo familiar ordenó que se auxiliara a una mamá y su hija para traerla de Aguililla a Morelia a una diligencia“.

El Mandatario perredista pidió a la Fiscalía General del Estado (FGR) agilizar las investigaciones para dar con los responsables.

“Ningún ataque a la Policía va a quedar impune y este fue ataque cobarde, artero, porque les pusieron una emboscada en esta zona del camino“, dijo.

“Yo no voy a tolerar ningún ataque a la Policía y que se quede impune“.

Varias patrullas de la Policía Estatal fueron incendiadas tras el ataque armado, el cual presuntamente fue perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las cartulinas, firmadas con las siglas del CJNG, se advierte de consecuencias para los policías que apoyen a cárteles rivales.

Al respecto, el Mandatario pidió a las autoridades aclarar el origen de los mensajes.

“Vamos a ver para que no haya confusión, porque siempre hay maniobras para confundir, le colocan a algunas de las unidades una cartulina en el parabrisas en donde hacen una serie de señalamientos, entonces, que la autoridad investigue la autenticidad o el origen de estos mensajes“, aseveró.