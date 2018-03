Van por el sueño olímpico

Los pesistas Patricia Domínguez, Anacarmen Torres y Rogelio Gurrola estarán integrándose a partir del este lunes a la concentración de las preselecciones nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los tres halteristas empezarán desde el 5 de marzo su campamento en Monterrey, Nuevo León, el cual durará hasta finales de mes y el día 30, en esa misma capital regiomontana, será el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en donde definirán al equipo nacional de ambas ramas (15 pesistas). Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post SLPD refuerza la Unidad K-9 Next Post ECOS DEPORTIVOS

