Van contra Maluma

Parece ser que la nueva canción “Mala Mía” de Maluma no es del agrado de todos, informó El País.

La actriz y periodista Tereza Lozano y Lucy Vives, hija del cantante Carlos Vives se unieron a #MejorSolaQueConMaluma, campaña realizada en su contra por varios usuarios de Twitter e Instagram que lo señalan de cosificar a las mujeres en su melodía.

“Maluma, te queremos, pero despierta ya, hasta nuestro país está avanzando”, escribió en su Instagram Vives, de 22 años.

La polémica comenzó desde que el cantante colombiano, de 24 años, publicó en Instagram una imagen suya rodeado por siete mujeres delgadas de largas piernas y melenas brillantes, apenas vestidas con ropa interior.

El video de “Mala Mía” aumento las críticas en su contra, ya que, muchas mujeres están hartas de ser estereotipadas como objetos para satisfacción masculina.

La iniciativa va en contra de la imagen de la mujer que el intérprete de “Mala Mía” proyecta, de acuerdo un comunicado compartido por la usuaria @calcetesbrutes, quien inició la campaña e incentivo a los usuarios a compartir una fotografía en la cama.

Desde que comenzó, el 17 de agosto, tanto hombres como mujeres no han dejado de unirse y compartir una imagen dedicada al artista.

“Basta ya con la cosificación de nuestros cuerpos. Ojalá la gente se dé cuenta de lo machistas que son tus letras, deje de escucharte y así dejes de lucrarte del machismo.

“En las escuelas no bailaremos al ritmo del machismo. Los docentes sabemos que #MejorSolaQueConMaluma. Música, fiesta y alegría siempre, pero no a cualquier precio”, escribieron algunas personas en las redes.

