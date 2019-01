Una tienda está abierta en el centro de Madrid, como unos salones de cuento. Están en un local de unos 30 metros cuadrados, en el que también hay cerca de una veintena de armarios, estanterías, sillas y cabeceros de la cama. En la pared, hay varias muestras de acabados para muebles en madera de pino, diferentes tipos de telas y un muestrario de tiradores y asas para armarios y cajones. Aunque por esta descripción podría parecer un comercio de muebles de toda la vida, ¿qué falta?, ¡los empleados! Tudecora_open es la primera tienda sin dependientes de España. “La idea se me ocurrió hace un año cuando Amazon Go abrió una tienda así en Seattle. Pensé: ‘Si lo ha hecho Amazon, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, cuenta Miguel Ángel López. Es fundador y CEO de Tudecora. com, una empresa que se dedica a la venta online de muebles.

En enero de 2018 Amazon Go inauguró en Seattle (EE UU) una tienda sin dependientes. Allí, los compradores solo tienen que coger un producto y salir con él del local sin necesidad de pasar por caja. Tudecora.com abrió este comercio en Madrid en noviembre, después de realizar pruebas en otro local en Guadalajara.

Para entrar en la tienda, el cliente puede abrir la puerta con su teléfono móvil incluso en días festivos gracias a una aplicación gratuita. Después, tiene una hora para ver y tocar los muebles y, si lo desea, realizar el pedido desde allí a través de una pantalla táctil o incluso con su propio móvil. “Así el cliente toma el control total de la tienda de forma gratuita y no hay un dependiente que le pueda estar agobiando”, afirma López. En el local, cada producto tiene una etiqueta con un código QR. “Pague con su tarjeta escaneando este código”, se puede leer en las papeletas que acompañan a los artículos pequeños como los marcos de fotos, lámparas o objetos decorativos. Al utilizar un lector de códigos QR del móvil, se abre directamente una ventana para realizar el pago y que el cliente se pueda llevar su compra a casa. En cambio, al escanear el código de los muebles grandes como las estanterías o los armarios, el usuario llega a un portal web en el que se le muestran las diferentes opciones y precios. Son los tiempos modernos.