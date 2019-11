Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El accidente fue reportado las 3:50 de la madrugada del 20 de noviembre

Redacción

SOMERTON, Arizona.

La madrugada del miércoles, el personal del Departamento de Bomberos de Somerton/Cocopah (SCFD por sus siglas en inglés) respondió al reporte de un accidente en la carretera 95 y calle County 18 y solo encontró al vehículo involucrado, sin rastro del conductor.

A las 3:50 de la madrugada del 20 de noviembre, los bomberos atendieron al reporte de una volcadura y a su llegada a la escena, encontraron un pick up Ford blanco que presentaba graves daños en un campo de lechugas. El estado del vehículo indicó que había salido de la carretera 95 y rodó una o más veces en el campo de cultivo.

El personal de SCFD entró en el campo, registró el vehículo y no encontró ocupantes dentro o alrededor del mismo, por lo que decidieron usaron sus cámaras termográficas para escanear el área y asegurarse de que las personas involucradas en el accidente no estuvieran inconscientes en el campo, fuera de la vista, en la oscuridad., pero no se encontraron personas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma está investigando el accidente.