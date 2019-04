Por: El Universal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio “un año” a México para que frene el tráco de drogas y las caravanas de migrantes, y en caso de no conseguirlo amenazó con imponer aranceles a los autos y, como última medida, cerrar la frontera entre Estados Unidos y México.

Trump rebajó otra vez el tono en cuanto a un cierre inmediato de la frontera, dando marcha atrás a la retórica que ha dominado en las últimas jornadas, pero presentó una alternativa para castigar a México en caso de no cumplir con sus exigencias: la imposición de tarifas al sector automotriz, mucho más factible y con la que el mandatario estadounidense se siente más cómodo.

“Si México no nos ayuda (en el freno de migrantes), vamos a poner aranceles a los autos. Si (el ujo de) las drogas no para, pondremos aranceles a los autos”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

Estados Unidos dará un margen de un año a México para que cumpla con lo exigido por Trump, y si no aplicará las medidas que lleva amenazando desde hace días.

En el tema de los aranceles dejó abierta la posibilidad que se impongan a varios productos, pero dejó claro que lo más importante será el sector automotriz.

“Lo voy a hacer, yo no bromeo. Lo voy a hacer”, prometió Trump, dejando claro que si Estados Unidos no ve cómo México detiene migrantes y siguen apareciendo caravanas de centroamericanos tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos, no se verá con otra opción que actuar.