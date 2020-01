Los bomberos tuvieron que utilizar sus separadores hidráulicos para rescatar a uno de los conductores

Redacción

SOMERTON, Arizona.

Tres personas resultaron lesionadas el viernes por la tarde, luego de que un pick up chocara contra un remolque de lechuga en la Avenida G y la calle County 11 1/2.

A las 7:10 de la tarde del 27 de diciembre, el Departamento de Bomberos Somerton /Cocopah (SCFD)respondió al reporte de un choque entre un pickup negro y un remolque de lechuga.

A su llegada, los bomberosencontraronal pick upen el lado este de la Avenida G en un campo de lechugas, con daños muy graves en la parte delantera y la puerta del lado del conductor. En ese momento el conductor que viajaba solo estaba atrapado en el vehículo.

Los bomberos tuvieron que utilizar sus separadores hidráulicos y cizallas para poder acceder al conductor del pick up negro, quien se quejaba de dolor en el brazo y hombro izquierdos. El personal de SCFD le inmovilizó la columna cervical y lo transportó en tráfico de emergencia al Centro Médico Regional de Yuma.

El conductor del pick up refirió que viajaba hacia el norte por la avenida G y el remolque de recolección de lechuga se dirigíaen dirección sur, pero giró hacia el este en su carril. El conductor del pick up se desvió e intentó evitar al remolque, pero lo golpeó con la parte delantera del lado del conductor, de su vehículo. Después de impactaral remolque, el pick up continuó su trayectoria hacia el este terminando dentro de un campo de lechugas.

Uno de los dos ocupantes del camión de recolección de lechugas se quejaba de dolor en la espalda y entumecimiento en las piernas por lo que fue transportado en una segunda ambulancia al hospital. El segundo ocupante del remolque tuvo heridas leves y fue transportado por la ambulancia del Departamento de Bomberos de Metro Rural.

La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma está investigando el accidente para determinar responsabilidades.