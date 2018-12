El presidente municipal, Santos González Yescas, consideró como su mayor logro hasta ahora el haber dotado de agua a la colonia Topahue, y dijo que en marzo, de haber recursos extraordinarios, se les brindaría la energía eléctrica también.

“Tenemos que atender a los ciudadanos de la Grullita, de la Colonia Topahue y a todos, porque aquí no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, todos son de primera (…) ellos necesitaban el agua y se las llevamos, la Topahue es nuestro orgullo de la administración y fue por humanidad.”

Informó también el presidente municipal que ya han comprado cien lámparas mercuriales para el alumbrado público, pero que esperan que en un corto plazo se eleve ese número a 500.

Comentaron Santos y aparte Carlos Sánchez Santacruz, director de Oomapas, que los incentivos y convenios no serían para toda la vida, pues si no paga la gente con ayudas de 6 meses o más, no pagarían nunca; pero que el retiro de las ayudas no sería en un corto plazo.

Una parte importante del Ayuntamiento de la actual administración, han sido sus planes asistencialistas, que muchos pueden tachar de populistas, pero que sin duda son una ayuda al pueblo; para el gobierno municipal es primordial “creer en la gente y respetar a todos, pero más a los que más necesitan”, según González Yescas.

Entre sus logros, comentó Santos que en el presupuesto no hay aumento de impuestos, lo que es un claro indicativo de que su gobierno (y él mismo lo reconoció) no es recaudador, pero que si es efectivo en favor de la gente.

Hablo también del reconcilio entre el municipio y pepenadores y ladrilleros, además dijo que invertirían 26 millones en tres obras de las que no dio información.

Destacó que desde que arribaron él y su gente, la consigna de trabajar integra y honestamente superó la “curva de aprendizaje” (es decir, aquel tiempo que así llaman los políticos en el que se excusan de no dar avances que porque están aprendiendo), entregando resultados desde los primeros días.

Presumió también que el presupuesto que hasta ahora tiene el Deporte, casi ningún municipio lo tiene y que esperan que esto siga así para poder foguear deportistas de nivel nacional en un mediano plazo.

Indicó Santos también que, la oficina de Turismo tendrá mucho trabajo pues esperan darle “más vida” al centro de la ciudad y a la explanada del Palacio Municipal, con estrategias logísticas y eventos.

Finalmente Santos dijo que buscarían en el 2020 la construcción de una universidad en el poblado del Kilometro 57, y que promoverían más el campo que tanto brindo en el pasado a San Luis.