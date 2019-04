Por Periódico El Universal

Las vacaciones de Semana Santa están por llegar y sí eres de los que preeren

viajar en auto, esta nota será de tú interés.Te dejamos un listado de tips para

viajar seguro en carretera con tus acompañantes.

Los tips que emite la CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) para un viaje

seguro y sin contratiempos son los siguientes:

– Planea tus gastos.

– Planea la ruta hacia tu destino.

– Lleva alguna identicación ocial.

– Actualiza los papeles de tu auto.

– Antes de viajar verica el estado de tu vehículo y, en caso de ser necesario,

llévalo a mantenimiento.

– Lleva en tu auto señales de emergencia y llanta de refacción en buen estado y

a la presión indicada.

como las intermitentes o luces de emergencia.

– Evita conducir si has ingerido bebidas alcohólicas o enervantes.

– Mantén la distancia con respecto a otros vehículos.

– Evita distracciones. No utilices dispositivos móviles (celular, tableta) mientras conduces.

– Todos los ocupantes del vehículo deben de utilizar el cinturón de seguridad.

– Respeta las señales de velocidad, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas.

– No manejes con sueño o cansado.

A manera de prevención, José Refugio Muñoz López, el presidente de la Comisión de Seguridad y

Prevención del Delito de la Conferencia de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

(CONCAMIN) reveló en un estudio que en las carreteras que llevan a Puebla, Michoacán, Estado de

México y Tlaxcala, se concentra un 75% de los delitos, como robo de mercancía y asalto de unidades,

mucha precaución sí se llega a pasar por esas carreteras.

Cabe mencionar que en las carreteras administradas por la CAPUFE (Caminos y Puentes Federales),

los servicios de grúa, asistencia médica e información de carretera son gratuitas y se pueden

solicitar marcando al 074. Seguir estos tips no cuesta nada, no seguirlas, puede costar mucho. ¡Feliz

viaje!