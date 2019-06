El boxeador sanluisino formado en el Centro Juvenil, Anthony ‘’El Niño’’ Clark, tendrá su primera pelea estelar el 29 de junio próximo en el Bosque de la Ciudad, en San Luis Río Colorado.

Será la séptima vez que Clark suba al ring y en esta ocasión medirá fuerzas con el pugilista mexicalense, Ramón “Finito” Espiricueta, en la octava función de box, llamada “Guerra de Titanes”, organizada por la promotora ER Promotions.

Clark debutó el 31 de agosto del año pasado en Mexicali, Baja California, en peso mosca y ha ganado todas sus peleas por nocaut, mientras que Espiricueta tiene un historial de cinco peleas y ha ganado tres, dos de las cuales fueron por la vía del nocaut. Se enfrentarán en una pelea a cuatro rounds de tres minutos cada uno.

‘’Lo he observado pelear, es más alto que yo, pero tengo la ventaja de que los boxeadores que me ayudan con el entrenamiento también son altos.He visto que le gusta tirar golpes rectos para mantener su distancia, así que me tengo que cuidar e imponer mi distancia, ya que si me alejo, como es más alto, puede llegar a alcanzarme’’, dijo Clark, quien expuso que se siente bien preparado para esta pelea.

‘’Será una gran pelea, se nota que Espiricueta tiene experiencia. No suelo subestimar nunca a mis contrincantes, ya que cualquiera te puede dar un mal golpe’’, aseguró.

Manifestó que su entrenador, el detective Ernesto Prieto tiene pensado que libre dos peleas más en México este año y después pelear en Estados Unidos.

‘’El que me hayan dado la pelea estelar significa mucho, pues indica que tanto mi equipo como yo estamos haciendo un buen trabajo. Estamos llamando la atención y mucha gente asiste a mis peleas, que es exactamente lo que queríamos, pero tenemos que trabajar más duro para hacer lo mismo en Estados Unidos’’, dijo.

Tony ha boxeado durante los últimos 11 años, empezó a practicar este deporte a los ocho años. Además, estudia en el Arizona Western Collage y trabaja medio tiempo.

Clark invitó a la afición local a apoyarlo y estar presente en la pelea. Los boletos están disponibles en el restaurante Rolls and Bowls, en el gimnasio Border Fitness y con el mismo Clark a quien se puede contactar a través de su página de Facebook. Tienen un costo de 12 dólares o 200 pesos en la sección VIP.