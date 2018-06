Suma apoyo de independiente

“Hicimos un llamado a los candidatos independientes y a sus simpatizantes a que nos ayuden a sacar al ‘Prian’ de Palacio Municipal y han respondido”, aseguró el candidato a la Alcaldía, Santos González Yescas, luego que el candidato independiente a la Diputación local, Josué Castro Loustaunau, anunció públicamente su apoyo al candidato de Morena, PES y PT.

El aspirante por la vía independiente hizo el anuncio en favor de González Yescas en su cuenta de Facebook, donde al compartir el video en el que el morenista hace el llamado a sumar esfuerzos para sacar a la ‘mafia del poder’ de Palacio, Josué Castro escribió:

“Le hiciste un llamado a los ciudadanos libres a que cerráramos filas para poder lograr sacar al grupito de léperos que están enroscados en el poder… Estamos peleando la misma causa, solo te aviso que no me sumo a Morena, ya no quiero nada con los partidos políticos pero sí te ayudo a ti en lo personal en tu proyecto de la presidencia municipal” describe el texto del candidato independiente. Más información en nuestra edición impresa.

Comentarios

comentarios