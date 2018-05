Sueltan candidatos ‘tiros de precisión’

Entre señalamientos acerca de la seguridad pública y sus repercusiones en la ciudad, los seis candidatos a la Presidencia Municipal de San Luis debatieron ayer en Diario NOTICIAS.

Antes, alrededor de las 10:00 de la mañana, cientos de simpatizantes convirtieron las afueras de esta casa editorial en una auténtica festín democrático.

El formato del evento comprendió tres bloques temáticos: Seguridad Pública y Drogadicción; Transparencia y Gobierno, y Proyecto de Ciudad.

Cada bloque se dividió en tres segmentos: en el primero se privilegió la exposición de propuestas; en el segundo la interacción entre los moderadores y los candidatos a través de una pregunta dirigida, y en el tercero la interacción entre los aspirantes.

La moderación corrió a cargo de los periodistas Gerardo Ibarra y Santiago Barroso, director y jefe de información de NOTICIAS, respectivamente.

SEGURIDAD

En el rubro Seguridad Pública, la candidata del Movimiento Alternativo Sonorense (MAS), Claudia Méndez, propuso profesionalizar a los policías, y en el aspecto de la drogadicción, apostó por la prevención.

Everardo López, de la coalición Por Sonora al Frente (PAN y PRD), prometió gestionar la mayor cantidad de recursos posibles para destinarlos a la seguridad pública, así como fortalecer el C5 con la idea de que la gente tenga más seguridad.

En tanto, el aspirante de la alianza por Juntos por Sonora (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) Héctor “Titilo” Leyva anunció que atenderán las 10 colonias más conflictivas de la ciudad mediante la resectorización de las casetas policiacas. También refrendó su compromiso de atender el problema de la inseguridad desde la raíz a través del Centro Integral de Prevención y Educación Contra las Drogas.

Luis Valtierra, de Movimiento Ciudadano, aseguró que ya identificó los principales problemas que generan inseguridad en San Luis y prometió trabajar en la profesionalización de los policías y darles garantías en su trabajo.

Marco Antonio Luna, candidato independiente, dijo que los retenes anti-alcohol seguirán funcionando, pero dejarán de ser recaudatorios, y que los infractores asistirán a una “escuelita” para recibir clases de efectos de alcohol y sus consecuencias.

Finalmente, el aspirante de Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), Santos González Yescas, manifestó que la estrategia para la seguridad partirá de una inversión de 100 millones de pesos en tres años para deporte y cultura.

Asimismo, habló de hacer una terna para Comandante; colocar casetas en diferentes sectores de la ciudad, y crear la Universidad del Policía.

Con este tema, los “golpeteos” no se hicieron esperar: Santos González acusó a sus homólogos del PAN y PRI de no hacer nada por la seguridad de San Luis cuando ocuparon cargos en el Congreso federal y el Gobierno del Estado, respectivamente, a lo que Everardo López respondió que la ciudad cuenta con 120 millones de pesos anuales en el rubro de Seguridad Pública.

“Esos recursos han sido gestionados por un servidor para San Luis y para el reto del distrito”, aseguró tras responsabilizar al Gobierno federal del fracaso de la estrategia de seguridad pública.

En tanto, Marco Antonio Luna dijo que la inseguridad ha crecido exponencialmente, sobre todo en el último año, y rechazó la versión de que San Luis es seguro.

Titilo Leyva refutó la acusación del candidato del PAN de que hay una política fallida a nivel federal.

TRANSPARENCIA

En el rubro de Transparencia y Buen Gobierno, Claudia Méndez propuso que todos los funcionarios públicos donen una parte de su sueldo para formar un fondo para apostarle a la educación, la cultura y el deporte.

Everardo López comentó que se va a implementar el presupuesto participativo, para que cada colonia diga qué obra desea en su sector, además que los funcionarios tienen que hacer sus declaraciones patrimoniales llamadas “3 de 3”.

“Titilo” Leyva comentó que cada una de las obras que se liciten, pasarán a ser parte de un portal de internet que permita a los ciudadanos saber cuánto costó, a quién se le asignó, cuando iniciará y cuándo va a terminar.

Propuso un Contralor Municipal con honradez probada, que defienda los intereses de la ciudadanía y no del gobierno en turno.

Valtierra dijo que se formará un comité de ciudadanos para que vigilen la transparencia municipal y que también decidan al Contralor Wocial.

Luna anunció que se van a revisar todas las obras hechas por la administración saliente y publicitarán los resultados, además que tendrá un Contralor Ciudadano que no pertenezca a ningún partido.

Santos González prometió empoderar a los ciudadanos con la elección del Contralor Ciudadano más honesto, preparado y que cuide a los sanluisinos; además se van a nombrar a inspectores ciudadanos que darán supervisión a policías, funcionarios y licitaciones.

A pregunta expresa de NOTICIAS, en el sentido de que si Guillermo Padrés es inocente o no, Everardo López solamente dijo que el ex Gobernador se entregó a la justicia y ella decidirá su destino, mientras que los ex Gobernantes del PRI acusados de corrupción andan huyendo aún.

A su vez, “Titilo” Leyva se deslindó de las acusaciones de corrupción que en su momento recibió el gobierno de Manuel Baldenebro del cual formó parte. Estableció que se retiró después de dos años por proyectos personales y que las cuentas que entregó nunca recibieron observación alguna, ni por la Contraloría, ni por el ISAF.

Santos, mientras tanto, defendió la alianza Morena-PT, en el sentido de que todo es a nivel nacional, debido a que uno de los integrantes de su planilla tiene acusaciones de fraude, despojo y abuso de confianza y, aseguró que a pesar de ello, va a hacer un gobierno libre de corrupción.

Asimismo, el candidato de Morena le dijo a Everardo que no debería mencionar a Guillermo Padrés, debido a que lo considera una vergüenza, a lo que el abanderado albiazul respondió que hasta la fecha, a él, la autoridad no lo ha acusado de nada.

En este sentido, “Titilo” Leyva le dijo al panista que “vergüenza es ser elegido a una curul y dejarla acéfala” e insistió en la importancia de ser transparentes.

PROYECTO DE CIUDAD

Everardo López comentó acerca de la infraestructura que implementará en la ciudad, tales como pares viales, semaforización, pavimentación, porque esto va a ser fundamental en el movimiento de desarrollo económico, según dijo.

En tanto, Leyva declaró que quiere crear condiciones para el crecimiento, tales como la implementación del gas natural, detonar el desarrollo del Golfo de Santa Clara, creación de una bolsa de apoyo de emprendedores; rescatar espacios públicos, otorgar becas a estudiantes desde Primaria hasta Universidad.

Luis Valtierra dijo que va a hacer una ventanilla única para que los trámites de apertura de negocios sean más sencillos, y promover la llegada de empresas de fuera que no sean maquiladoras.

Marco Antonio Luna expresó que van a detonar el turismo de servicios, asimismo se va a trabajar en la urbanización del valle y el Golfo, y se va a crear un tianguis municipal, con la intención de que se expendan artículos a bajo costo.

Santos González externó que va a trabajar en habilitar el aeropuerto municipal, cuyo permiso es lo más difícil, pero que lo va a gestionar con su amigo Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Méndez comentó que se van a fortalecer las áreas recreativas, se va a eficientizar el agua potable, así como la recolección de basura, mantenimiento al pavimento ya existente y habrá nuevo; se van a traer nuevos inversionistas para la creación de nuevas empresas.

A su vez, Santos acusó al PRI y al PAN se avalar el “gasolinazo”, a lo que López Córdova rechazó y dijo que gente de Morena dijo que el PRI fue quien lo hizo.

A su vez, “Titilo” Leyva criticó el proyecto del aeropuerto de Santos, en el sentido de la manera en que va a conseguir los fondos para construirlo, y lo acusó de “colgarse” de las iniciativas de López Obrador.

Valtierra dijo que todos los candidatos coinciden en que hace falta voluntad política, y además alabó a algunos integrantes de su planilla por hacer gestiones para la colonia Topahue en agua, luz, y la construcción de una escuela.

Al final, los candidatos se retiraron satisfechos de su participación, y al salir del inmueble los esperaban sus simpatizantes, quienes festejaron el triunfo de sus respectivos “gallos”.

