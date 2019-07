La araña roja también está afectando en el valle sanluisino, dice Santacruz Pedregó

Aplicaciones oportunas de los algodoneros hicieron que la Chinche Ligus cediera su presencia, pero la mosquita blanca sigue atacando como también la araña roja, sobre todo en las parcelas del perene que fueron sembrados en forma tardía.

Es el técnico independiente, Ing. Guillermo Santcruz Pedregó, quien dio a conocer que desde hace dos semanas se alcanzó el control de la chinche, más no el de la mosquita blanca por lo difícil que es su erradicación.

Dijo que el permanecer esta plaga en la parte de abajo de la hoja, hace que su erradicación se dificulte, porque antecedentes históricos han mostrado que solo un ochenta por ciento de su control es alcanzado, lo que hace que el resto se vaya acumulando.

Aseguró que es el clima que se está presentando el que está generando la proliferación de la plaga, pues la humedad y las altas temperaturas se han estacionado en los últimos días.

Definitivamente, aseguró, aunque la presencia de este chupador no es tan alarmante, si hay más que el año pasado y también ha provocado que las aplicaciones se estén llevando a cabo en todo el valle.

Sugirió a los productores no perder de vista el algodón, para evitar que la mosca salga de control.

Respecto a la araña roja, el técnico que esta atendiendo a poco más de mil hectáreas de este cultivo, dijo que se debe monitorear constantemente, porque en un descuido defolia la planta, sobre todo las hojas de la parte de abajo, en el primer tercio.

Calificó de peligroso este insecto, lo que hace que conjuntamente con la mosca y la chinche, el productor no pueda darse el lujo de desatender el cultivo.

El peligro, insistió, esta principalmente en los cultivos que fueron sembrados tarde, porque los tempranos ya “amarraron” los cuadros productivos.