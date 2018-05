Ser maestro no es fácil, ya que la preparación del mismo tiene que ser constante y tiene que adaptarse a los tiempos actuales, consideró el profesor Eleazar Rodríguez Bojórquez.

En el marco del Día del Maestro, se dijo satisfecho por las dos décadas de su vida que ha dedicado a la educación.

“… En realidad, la docencia ha sido mi esencia, es la carrera a la que me he dedicado toda mi vida y a la que me entregado totalmente”, señaló el actual Coordinador General del Universidad Pedagógico Nacional (UPN), subsede San Luis Río Colorado.

Agregó que nunca se termina de aprender en la vida, y menos en estos tiempos donde el conocimiento está cambiando constantemente y por ello, el maestro tiene que estar actualizado de forma permanente. Más información en nuestra edición impresa.

