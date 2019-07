62 nuevos profesores se integraron al Distrito Escolar de Preparatorias Yuma Union (YUHSD) por sus siglas en inglés en el ciclo escolar 2019-2020 y el miércoles 24 y jueves 25 de julio, recibieron su orientación de incorporación, antes del inicio de clases.

«Brindamos orientación a los nuevos maestros durante un día y medio para realmente ayudar a construir relaciones entre los miembros del personal y crear vínculos, no solo en las escuelas, sino en todas las escuelas», dijo Melissa Ellegood, directora de Tecnología Educativa y Gestión del Aprendizaje de YUHSD. «Afortunadamente, al construir esas relaciones se pueden mantener a los maestros durante años y años, haciendo crecer a los maestros veteranos».

De acuerdo al vocero del distrito, Eric Patten, YUHSD vio en el nuevo ciclo escolar una reducción del 34.4 % en la tasa de rotación de maestros. Sin embargo, el distrito todavía está buscando ocupar algunos puestos.

Los nuevos maestros junto con entrenadores y directores de instrucción de las seis escuelas de YUHSD hicieron un recorrido en autobús por el condado de Yuma para conocer los campus del distrito, incluido el futuro sitio donde se construirá la escuela preparatoria de Somerton, y aprender sobre la historia de la agricultura local.

Durante una parada en Arizona Western College, su presidente Dr. Daniel Corr, les compartió información sobre la asociación de su escuela con YUHSD y el incremento en el número de estudiantes de preparatoria que aprovechaban las oportunidades de inscripción simultánea y dual.

Más tarde, de vuelta en las oficinas de YUHSD, representantes de AEA Federal Credit Union introdujeron un nuevo programa llamado «Sunnysiders», que está destinado a proporcionar oportunidades de trabajo en red para maestros y mostrar interesantes oportunidades de ocio en Yuma y recibieron presentaciones de Go Ag, Yuma Insurance y la Asociación de Educadores de Arizona.

«Esta es una de las mejores experiencias que he tenido al comenzar a trabajar en un distrito», dijo el nuevo maestro de Química de la preparatoria Yuma, Mario Martínez. “Fue muy interactivo, muy amigable. Me sentí bienvenido. He enseñado 30 años en otro distrito y no había vivido nada como esto. Creo que es muy poderoso que lo hagan y presenten no solo a los maestros que son nuevos, sino a la comunidad de Yuma en general”.

El jueves, el grupo pasó tiempo trabajando en las mejores prácticas de instrucción y discutiendo el modelo de instrucción AVID