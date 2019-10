Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Festejan Revolución electoral de Túnez

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.

Casi nueve años después de la primavera árabe, una multitud exultante formada sobre todo por jóvenes volvió a inundar el domingo por la noche la avenida Burguiba, en el centro de la capital de Túnez.

Encendieron bengalas, tiraron cohetes y ondeaban banderas de Túnez y Palestina. Esta vez no celebraban la caída de un dictador, sino una revolución electoral que ha llevado a la presidencia del país a Kais Said, un candidato heterodoxo portador de una promesa de renovación ante una clase política desacreditada.

Aunque las atribuciones del presidente en la Constitución de 2014 están limitadas sobre todo a la política de Seguridad y de Exteriores, Said asegura que quiere impulsar una revolución dentro de la revolución.

Defiende que la democracia parlamentaria debe dejar paso a la democracia directa y para ello pretende potenciar el poder local mediante la reforma de la Constitución.

En cuestiones civiles, Kais Said se niega a despenalizar la homosexualidad y a reformar el sistema de herencia que, como en todos los países musulmanes, penaliza a la mujer. En eso, coincide con el 85% de la población, según las encuestas. Además, Said es partidario de la pena de muerte, vigente en Túnez, pero sujeta a una moratoria desde 1991 que el nuevo presidente no pretende abolir.