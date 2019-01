Robots llevarán la despensa a casa

La primera vez que encuentre un vehículo comercial totalmente autónomo, es probable que le entregue sus compras en lugar de llevarlo a su destino.

La razón principal, argumentan los académicos, los analistas y los jefes de nuevas empresas de entrega autónoma, es la seguridad. Proteger a los pasajeros humanos y evitar accidentes con otros vehículos es mucho más importante que proteger un litro de helado o los auriculares que acaba de pedir.

La entrega autónoma podría transformar todo el comercio minorista, acelerando aún más el cambio de las tiendas al comercio electrónico. Con servicios de entrega autónomos lo suficientemente económicos, podríamos dejar de ir a la tienda de comestibles o, al menos, dejar de llevar nuestros comestibles a casa. Podríamos comprar cosas más a menudo, en lugar de cargar nuestros SUV crossover con el valor de una semana de productos. Pero primero, los ingenieros y sistemas autónomos involucrados tienen que abordar problemas de IA similares a los que enfrentan sus hermanos que llevan personas.

Hacer vehículos que no vayan demasiado rápido también les permite a estas compañías hacer uso de una laguna normativa. Un estándar federal y estatal para “vehículos de baja velocidad” ha permitido a los fabricantes de automóviles crear vehículos que carezcan de las características de seguridad tradicionales.

Robomart, que se convierte en una “tienda móvil” y se ha asociado con una de las cinco principales cadenas de supermercados en los Estados Unidos, ha diseñado vehículos de baja velocidad hechos de espuma y fibra de vidrio diseñados para derrumbarse en un accidente. dice el fundador y director ejecutivo Ali Ahmed.

Actualmente, casi todos estos robots necesitan cuidadores de algún tipo u otro. Los robots de Starship salen sin ayuda, pero son monitoreados remotamente. Los robots autónomos R1 de Nuro son seguidos por un humano en un automóvil, en caso de que algo salga mal. Todos los vehículos autónomos son vulnerables a los bromistas. Ninguno de estos robots puede hacer sonar su timbre, pero eso no es un problema cuando su naturaleza autónoma significa que puede programar la entrega en un momento conveniente y recibir un mensaje de texto en el momento en que llega, dice el Sr. Ferguson de Nuro. Podría preguntarse: ¿Por qué los vagones de reparto en tierra y no los drones de reparto que vuelan? Los vehículos de reparto aéreo ya están operando, por ejemplo, en Islandia, donde no hay mucho para estrellarse. Pero a pesar de las ambiciones de vuelo elevado de Uber y otros, los desafíos de hacer que la entrega de aviones no tripulados sea segura y legal en los EE. UU. Regulados por la FAA son innumerables. Luego está el problema del peso: los drones lo suficientemente grandes para transportar paquetes grandes son básicamente pequeños helicópteros, con todos los problemas relacionados con la seguridad y el ruido.