Rinde juramento el gobernador Ducey

Durante su discurso de la toma de protesta de su segundo periodo como gobernador de Arizona, Ducey instó a los funcionarios electos de ambos partidos a unirse para abordar las prioridades más apremiantes de Arizona, que incluyen asegurar el futuro del agua, continuar fortaleciendo la economía, desarrollar la relación con México y proteger las inversiones en educación pública.

El gobernador también hizo hincapié en un enfoque continuo en la responsabilidad fiscal, destacando que Arizona actualmente disfruta del mayor superávit presupuestario proyectado en una década, y se comprometió a rechazar los pedidos para aumentar los impuestos.

“Arizona ha sido un imán de empleos, pero es hora de que nos convirtamos en una gigantesca empresa de empleos, donde si usted quiere trabajar, pueda hacerlo. Porque aquí no nos interpondremos en el camino de los trabajos; les damos la bienvenida con los brazos abiertos. Y recién estamos empezando”, dijo Ducey.

La secretaria de estado Katie Hobbs, el fiscal general Mark Brnovich, el tesorero Kimberly Yee, la superintendente de instrucción pública Kathy Hoffman y el inspector de minas Joe Hart, también prestaron juramento. Robert Uribe, alcalde demócrata de la ciudad de Douglas, se desempeñó como maestro de ceremonias mientras los nietos del difunto congresista Ed Pastor dirigieron el juramento a la bandera.

“Hoy me comprometo nuevamente a ser gobernador de todas las personas”, indicó. “La civilidad y la colaboración nos harán avanzar. Esto no es Washington, D.C. Aquí, nos conocemos. Los insultos y los juegos no funcionan. “Buena fe y buena voluntad”.

Con la asistencia de la gobernadora de Sonora, México, Claudia Pavlovich, Ducey destacó la asociación continua entre Arizona y Sonora. “En los últimos cuatro años, hemos trabajado arduamente para construir una relación fundada sobre la confianza y el respeto mutuo”, dijo. “Y hoy, me enorgullece decir que somos más que solo vecinos de Sonora; somos socios, y esa asociación está conduciendo a un mayor crecimiento y prosperidad para nuestros dos estados”