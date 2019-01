Rinde informe Gobernador Ducey

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, presentó el lunes su informe State of State y pidió a los líderes estatales que dejen de lado las etiquetas de los partidos y hagan las “cosas que importan, entre las que subrayó la necesidad de asegurar el futuro hídrico de Arizona; expandir las oportunidades económicas; mantener a los estudiantes seguros; invertir en educación pública con un enfoque en los resultados, los recursos y las reformas; preparar a Arizona contra futuras desaceleraciones y proteger la seguridad de los ciudadanos.

“Los temas que necesitamos abordar no son partidistas. En algunos casos, ni siquiera son políticos”, dijo el gobernador al referirse a que como prioridad en la lista se encuentra asegurar el futuro del agua en el estado. “Estamos en una sequía de 19 años. La situación va empeorar antes de mejorar. Arizona y sus estados vecinos extraen más agua del río Colorado de la que nuestra madre naturaleza le agrega. Es hora de proteger el lago Mead y el estado de Arizona. Ya es hora de ratificar el Plan de Contingencia de Sequía y tenemos 17 días para hacerlo. Para lograrlo se requerirá un consenso. Ninguno de los interesados va a obtener lo que quiere. Todos vamos a tener que ceder”. Propuso eliminar la inmunidad legislativa. “Somos una nación de leyes, no de hombres. Nadie, ni yo, ni ustedes, estamos sobre la ley. Demostrémosle al pueblo de Arizona que sus líderes electos vivirán bajo las mismas leyes que todo hombre y mujer en este estado. Envíen la propuesta de T.J Shope’s a la papeleta de votación y permitan que el pueblo decida sobre los privilegios para los funcionarios públicos electos. Y cuando surjan asuntos que tienen que ser afrontados, no los ignoremos, solucionémoslos”.

En cuanto al reforzamiento de la seguridad escolar, habló de la creación del Plan de Seguridad Escolar en Arizona que surgió de reuniones que sostuvo con padres, maestros, policías, expertos en salud mental, fiscales y alumnos. El cual propone más policías en recintos escolares; más consejeros escolares; mejor verificación de antecedentes y una orden de ALTO que protege los derechos de la segunda enmienda constitucional mientras que mantiene las armas fuera de las manos de los individuos que pueden ser una amenaza letal. “Éstas son soluciones que harán que nuestras escuelas sean más seguras. Incluiré algunos elementos de este plan en mi presupuesto con una inversión aún mayor a la que propuse el año pasado”.

Señaló que protegerá y cumplirá los aumentos salariales a los docentes. “Fue hace apenas ocho meses que entregamos un aumento salarial del 20% a nuestros maestros. Y para quien esté considerando utilizar estos recursos en otra parte, le tengo un mensaje — ni lo piense Éstos son aumentos que los maestros se han ganado y son aumentos que vamos a proteger y a cumplir”. Indicó que se necesita más en la educación K-12. Un enfoque en resultados, recursos y reforma. Con respecto a la falta de maestros expuso que se enfrenta con la Academia de Maestros de Arizona en la que han participado 221 estudiantes y piensan expandirla este año, además de invertir en Educación Profesional y Técnica (CTE).

“!Si la gente quiere trabajo, dejémoslos trabajar! 100 mil personas se mudarán aquí este año. Hay un trabajo disponible para cada uno de ellos. Muchos están capacitados y certificados en otros estados. Aprueben la propuesta de ley de Warren Petersen que otorga el reconocimiento universal de todas las licencias ocupacionales y déjenles trabajar”, dijo.

Apuntó que hace cuatro años, al asumir el gobierno, encaraban un déficit de 1 billón de dólares. “No es por accidente que hoy en día tenemos un superávit de 1 billón de dólares. Arizona sobrevivió la tormenta. Tomamos decisiones difíciles. Mantuvimos el límite en los impuestos que aumentaban y continuaremos manteniendo el límite en los aumentos de impuestos”.

Manifestó que la economía de Arizona está floreciendo y se han sumado cerca de 300 mil empleos nuevos en los últimos cuatro años. “Estoy orgulloso de poder decir que nuestra relación con México es más fuerte que nunca. Con un tratado de comercio norteamericano actualizado y conocido como el USMCA significa que aún más comercio pasará por nuestros puertos y habrá más empleos en Arizona”.