Lámparas dañadas, rotas, con robo del cableado y de interruptores dañados y robados por los vagos y malvivientes de los diferentes sectores de la ciudad y su valle, son el principal problema de este tipo.

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.-

De lámparas prendidas en el día y otras apagadas por las noches se quejan los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad, quienes reclaman el desempeño de la Dirección de Obras Públicas señalan que las lámparas de su barrio están apagadas.

Irma Barragán señaló que en la colonia Mezquite no sirven varias lámparas; Lupita Martínez pide que arreglen la de la Camelias y calle Quinta. Carla Nohemí Salazar reclama que en la Escalonias y calle Once arreglaron una lámpara, pero falta otra. Y otra persona que nos pidió anonimato, señalo que en la colonia Mexico en la Av. Lazaro Cardenas de la calle 40 a la 42 no prende el alumbrado público, siendo esta colonia un foco rojo en delitos.

Los lectores de DIARIO NOTICIAS, señalan que el problema está presente en muchos de los sectores de la ciudad y su valle. María Cruz Sánchez reclama que en el sector de Campamento hay varias lámparas apagadas. Lourdes Cruz expresa que muchas lámparas de su barrio están prendidas, pero muy sucias y alumbran muy poco.

Ceci Loaiza reclama que en Luis B. Sánchez hay muchas lámparas apagadas; Alejandra Castillo pide que cambien las lámparas por luces LED, porque son más ahorradoras.

“Que no se olviden del fraccionamiento Real de Sevilla. Tenemos más de dos años sin luz”, pide María Córdova.

Francisco Del Villar, subdirector de Servicios Públicos Municipales, señaló que existe una cuadrilla de ocho elementos por turno en los turnos matutino y vespertino.

La cuadrilla se topa con una serie de situaciones que complican la reparación. A veces se encuentran con que los pandilleros del barrio se robaron el cable. En ocasiones se encuentran lámparas rotas a pedradas, a veces, con interruptores apagados y más.

Del Villar pide a los sanluisinos que cuando tengan una lámpara dañada la reporten al 653 534 2183, con el domicilio y la probable causa del problema, porque, de esa forma, la reparación puede ser más rápida.