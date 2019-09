Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Redacción.-

Motivados por la falta de precaución, hasta 15 accidentes de autos se están registrando a diario en San Luis Río Colorado, los más fuertes ocurren de noche o en horas de la madrugada.

Entre los factores determinantes se encuentra en el número uno la falta de atención a señalamientos de tránsito, ya sea por descuido o el uso de dispositivos electrónicos.

El jefe del Departamento informó que el exceso de velocidad, falta de luces posteriores, falta de direccionales, rebasar por la derecha, no guardar distancias y las vueltas en U a media calle, son los casos más comunes.

“Es muy sencillo, si todos los automovilistas realizaran sus altos de disco y de semáforo, y condujeron a las velocidades establecidas, no habría tanto choque”, informó Ricardo Morales Tur.

Comentó que a últimas fechas también está tomando notoriedad el no hacer alto o hacer por costumbre los semi altos.

“Estamos muy mal acostumbrados, por ley, todos los automovilistas tenemos que hacer un alto total, que las llantas se queden quietas tres segundos, no se pide más”, agregó el jefe policiaco.

Añadió que los motociclistas son un dolor de cabeza para el resto de los conductores, ya que rebasan por la derecha y por media calle, cuando en realidad deben de conducirse como si fueran automotores.

Entre las recomendaciones que manejan a diario los agentes de tránsito, está el que los automovilistas tengan precaución al entrar a un semáforo aún cuando esté en luz verde, y si está en amarillo no deben de cruzar sino hacer alto.

“La mayoría de los conductores manejan a 60 y 70 kilómetros por hora en zona de 35, no usan cinturón de seguridad, ni sillas para los niños, entre otras irregularidades”, finalizó.