Luego de reconocer y presentar números fríos en torno al índice de homicidios en esta frontera, el Director de Seguridad Pública Municipal aseguró, que, salvo excepciones, la gran mayoría estuvieron ligados a casos y hechos delictivos, donde las víctimas se vieron involucradas de manera directa.

Luis Édgar Labra Zárate dijo que, en un alto porcentaje, son personas que tuvieron participación o estuvieron vinculados a diversos delitos que se manejan a nivel de la delincuencia organizada.

“La mayoría de los fallecidos no tenían un desarrollo de ciudadanos ejemplares o comunes dentro de la sociedad, con eso no me quiero excusar, pero ellos mismos cometieron errores que los llevarían a encontrar la muerte”, explicó el jefe policiaco.

En la rueda de prensa que se llevó a cabo en la sala de Cabildo, reveló que, del 17 de septiembre al 6 de febrero, se presentaron en esta ciudad 28 homicidios, más uno y el último hasta el momento en una marisquería, suman 29.

“Ciertamente tenemos una estadística de 29 muertes violentas, pero les puedo asegurar que la situación que se está viviendo no es normal de San Luis, sabemos que esto causa alarma, pero son acciones que en su mayoría vienen de fuera”, comentó.

Agregó que, para la prevención de todos los delitos, el trabajo de seguridad pública se está desarrollando dentro de los parámetros, pero que solo se cuenta con 253 elementos para dar atención y cuidar a cerca de 250 mil habitantes en el municipio.

En lo relacionado al número de robos con violencia en las personas y en los comercios, además del robo a casa habitación, los números van a la baja.

“No son números maquillados, son cifras que nos proporciona la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de las denuncias presentadas en las agencias del ministerio público”, dijo Labra Zarate.

También dijo que se ha logrado el control en algunos delitos, gracias a la implementación de programas dirigidos a todos los sectores de la población y a la colaboración de la misma ciudadanía.

Como dato adicional y como una manera de dar a conocer que están haciendo lo correcto, Labra Zárate reveló que el C5i reconoció al Ayuntamiento de San Luis y a la Policía Municipal, por contar con la mejor respuesta a emergencias en el estado.

“El tener 98.5 por ciento de respuesta efectiva ante las llamadas de auxilio al C5i, coloca a San Luis Río Colorado en el primer lugar de respuesta entre los municipios del estado, lo que demuestra el trabajo que implementa la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, aseguró.

Dio a conocer que estas estadísticas muestran el trabajo realizado por la corporación, como es el caso de aumento de vehículos recuperados, o bien la detención de personas que cometen atracos.

Finalmente comentó que la ciudadanía puede estar tranquila ya que se trabaja día y noche para la protección de las familias, y ratificó que en los hechos que se han suscitado en las últimas fechas, un gran porcentaje de las personas que han perdido la vida, eran gentes que no contaban con un trabajo honrado como lo tiene la mayoría de la sociedad sanluisina.