Reclaman taxistas atención de Ciudad

Un grupo de taxistas de esta ciudad se quejaron de que el ayuntamiento los tiene abandonados y no les ha dado una solución satisfactoria al problema de ascenso y descenso de estudiantes en San Luis High School, designando un lugar cerca de la escuela para este propósito, luego de que la preparatoria dispusiera no dejarlos entrar a sus instalaciones.

Al inicio del presente ciclo escolar, San Luis High School anunció la implementación de una serie de medidas en el proceso de recoger y dejar a los estudiantes que no utilizan el transporte escolar, con el fin de aumentar la seguridad en el campus y administrar mejor el flujo de tráfico.

A través de un comunicado de prensa se expuso que debido a que el Distrito de Preparatorias Yuma Union proporciona transporte escolar público para estudiantes que viven a más de 2 millas de la escuela, no se permitirá que los servicios de transporte público no afiliados accedan a la escuela para recoger o dejar estudiantes.

Pero la realidad es que actualmente unos quinientos estudiantes de San Luis High School y Southwest Junior High, utilizan el servicio de taxis diariamente de la línea a la escuela y viceversa.

*****

Juan Lemus tiene cuatro años como taxista en San Luis y recuerda que desde hace tres la escuela les permitía recoger y dejar estudiantes dentro de sus instalaciones.

“Anterior a esto, había un área designada sobre la avenida Ocho, pero ahora tampoco nos permiten utilizarlo para dejar y subir a los estudiantes ahí. Nos sacaron y no nos dan oportunidad”.

Los taxistas acudieron al Departamento de Policía en busca de una solución.

“La ciudad también nos cerró las puertas, pedimos una respuesta o bloquearíamos la entrada a la escuela y nos jugaron el dedo en la boca”, expuso.

“El teniente Marco Santana nos dijo que podíamos subir y bajar a los estudiantes en la calle América entre las avenidas siete y ocho, mientras los vecinos no se quejaran”.

Actualmente, están utilizando para el ascenso y descenso de pasajeros un terreno privado sobre la avenida ocho, un poco antes de llegar a la calle América, luego de obtener el permiso del dueño.

Santana explicó que antes se cerraba un carril de la calle para permitir el ascenso y descenso de pasaje pero por seguridad ya no pueden cerrar calles.

“No podemos tampoco hacer nada para que la preparatoria les permita entrar porque es propiedad privada. Vamos a continuar aplicando la ley y nos enfocaremos en la seguridad de los estudiantes. El plan es tener siempre que sea posible un oficial durante la entrada y salida de clases”.

*****

Los taxistas expusieron que hay 30 taxis en San Luis y cada uno paga al municipio 100 dólares por la licencia de negocio y 20 dólares más por el permiso chofer anualmente, mientras que el servicio de YCAT es subsidiado.

“La ciudad no nos ofrece ni un área con baños en el sitio. Nosotros pagamos renta por el pequeño cuadro en donde esperamos por los pasajeros. No nos dan ningún beneficio, somos un mal necesario”, señalaron.

“Antes había un oficial designado para corregirnos y ayudarnos con cualquier queja, pero hace tres años nos olvidaron”.

El Administrador del ayuntamiento de San Luis, Tadeo de la Hoya, manifestó que no ha habido un acercamiento de los taxistas con la administración.

“Tengo tres años de administrador y no he recibido ninguna queja, para que tengan ese sentimiento de abandono. No me han dado la oportunidad de atenderlos”.

Expuso que la Constitución de Arizona cuenta con una ley anti regalos, que no permite invertir dinero público en una compañía privada.

“La ciudad luego de la remodelación de la calle Main designó el lugar en la calle Urtuzuástegui como sitio de taxis. La ciudad está siendo generosa en darles un lugar a los taxistas, si no fuera por esto estarían limitados a las áreas de ascenso y descenso”.

Indicó que los taxistas están regidos por las medidas del estado y que más allá de las leyes de tránsito, la ciudad no puede regularlos.

“No estamos obligados a proporcionar baños; les damos el derecho de vía de la calle”.

Comentó que antes tenían que tramitar el permiso de conducir cada vez que cambiaban de compañía de taxis pero hace unos ocho meses por su iniciativa, ésta se renueva cada año y si cambian de compañía solo tienen que avisar a la ciudad.

