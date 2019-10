Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Diputados del PES manifiestan repudio tras falta de quórum en comisiones

Redacción.-

Hermosillo, Sonora

Los diputados del PES, Jesús Alonso Montes Piña y Carlos Navarrete Aguirre, manifestaron tras la falta de quorum en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Igualdad de Género (Unidas), que es una irresponsabilidad grave el ausentarse de este deber sin justificación.

Por lo que, Montes Piña como titular de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, detalló que anteriormente ha puesto este tema sobre la mesa, ya que recientemente propuso una iniciativa ante la tribuna para sancionar a aquellos legisladores que incumplan con este llamado.

Asimismo, Navarrete Aguirre hizo hincapié en que esta situación no puede seguir ocurriendo, pues esto también genera ineficacia en el quehacer legislativo, además que enfatizó que hay muchos temas que son importantes atenderlos y que no pueden ser aprobados por este motivo.

No es la primera vez que ocurre esta situación, ya que diversas comisiones han tenido que ser suspendidas por la ausencia de la mayoría de los representantes, finalizó el representante del distrito I.