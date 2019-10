Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El derechohabiente, Pedro Salcedo Monteón, exige que pongan un alto a la mala atención que dan a los derechohabientes.

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.-

De pésima calificó el señor Pedro Salcedo Monteón, derechohabiente del IMSS, la atención que ofrece esa institución de salud a la población, y, además, no tienen las medicinas indicadas.

El maltratado paciente reclamó que le habían programado una cita para las 10:00 horas de este lunes, en la clínica número 12. Señala que él llegó a las 9:00 de la mañana para asegurar la atención en esa institución de salud. “Me tenía que atender el Doctor Elías Ortiz, el cardiólogo, y no llegó“, expresó el molesto paciente.

Reclamó que el personal de esa clínica ni siquiera les informó nada sobre la no

asistencia del médico. “Ahí nos tuvieron, hasta que pegué de gritos me dice la

enfermera ‘va a venir hasta las 2:00 de la tarde‘

Salcedo Monteón señaló que él trató de manifestar su molestia y buscó al director del hospital pero nunca lo encontró en su oficina.

Siguió en la espera de su consulta, dieron las 2:00 de la tarde y el cardiólogo

no llegó. “Llegó a las 3 y media, me atendió, me dio la receta y no había

medicinas. Tienen meses que no les surten medicamentos“, expresó.

“Es una anarquía de todos los diablos la que existe en el IMSS“, expresó el

molesto paciente, quien exige que pongan un alto a esa mala atención a los

derechohabientes.