Muy molestos se dicen los productores agrícolas del valle de San Luis Río Colorado a causa de la poca visión que tiene el gobierno federal sobre el campo mexicano.

Ricardo Martínez, Presidente del Producto Trigo en el valle sanluisino, dio a conocer que los campesinos de este valle no participaron, pero apoyan en su totalidad la pasada manifestación nacional realizada el pasado miércoles.

Aseguró que esa manifestación es el resultado de la nula atención hacia las demandas de los agricultores de todo el país.

Martínez Parra aseguró que los productores agrícolas están muy molestos por el ofensivo discurso de López Obrador, en el que los llama agricultores de tejanas, botas caras, cinto piteado y camionetonas.

“Dijo, es que no entienden esos líderes con tejanas, botas caras, camisa a cuadros de marca, cinto piteado, con sus camionetonas de lujo. Oye, qué le interesa a él si me compro mi tejana, mi guayabera, o me compro mis huaraches”, expresó el productor agrícola.

El dirigente de los trigueros señaló que el gobierno mexicano tiene un desorden en el pago de los apoyos a los diferentes cultivos de Baja California, Sonora, Sinaloa y muchos Estados del país

Ricardo Martínez consideró que las manifestaciones de los campesinos tienen que seguir, hasta conseguir que el gobierno de México tome decisiones que beneficien a la actividad agrícola, que genera una gran cantidad de millones para la economía del país.