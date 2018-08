El miércoles en conferencia de prensa, el alcalde Gerardo Sánchez, negó haber solicitado al teniente del Departamento de Policía de San Luis (SLPD), Miguel Álvarez, en una reunión informal, protección para el oficial Luis Márquez de las consecuencias de las investigaciones que enfrenta.

Lo anterior se deriva de una queja interpuesta en SLPD por su contrincante político en la carrera por la alcaldía, David Lara, quien señaló que nada se había hecho en una de las investigaciones que involucran a Márquez debido a la interferencia de Sánchez.

Lara menciona en su acusación que en reunión ocurrida hace meses en la residencia del ex concejal Marco Pinzón en la que estuvieron presentes el teniente Miguel Álvarez y el sargento Marco Santana, el alcalde hizo una especie de petición a los presentes acerca de si se podían evitar las consecuencias para Luis Márquez de la investigación interna que se le sigue por robo de identidad y falsificación al usar los nombres de empleados de SLPD sin su consentimiento, como miembros de la mesa directiva de la organización no lucrativa Liga Atlética de la Policía (PAAL).

En las entrevistas que realizó el sargento E. Botello para dar seguimiento a la queja de Lara, tanto Pinzón como Santana afirmaron que la reunión ocurrió por petición de Sánchez pero que este no hizo una petición en favor de Márquez, aunque en un punto tocó el tema de su preocupación por la salud de este oficial debido a la investigación en curso.

El teniente Miguel Álvarez por el contrario dijo que Sánchez trajo el tema del oficial Márquez y les dijo que si querían que él ganara la elección, el oficial Márquez tenía que ser dejado en paz y mencionó que estaba preocupado por su salud debido a la investigación.

Sánchez señaló que no hay forma de que él hubiera podido intervenir en las investigaciones ya que la reunión ocurrió el 22 de febrero de 2018 y en ese tiempo una de las investigaciones ya se había enviada al Departamento de Policía de la Tribu Cocopah y al Departamento de Seguridad Pública, por lo que no estaba en sus manos. Además una investigación criminal se envió el 27 de marzo a la oficina del Procurador del Condado, lo que a su juicio deja claro que no interfirió.

Expuso que la reunión tuvo lugar efectivamente y que tiene la facultad de reunirse con los empleados municipales.

“Desafortunadamente estamos en época electoral en San Luis y quien me acusa de corrupción están corriendo por la alcaldía. ¿Por qué se esperaron hasta julio 24 para hacer una acusación si esto pasó en febrero 22?”.

Indicó que no es la primera reunión que tenía con ellos y tocaron temas como el presupuesto, el estado de la ciudad, su preocupación por los oficiales de policía.

Dijo que Márquez fue mencionado: “Puedo hacerlo porque me preocupo por mis oficiales, no es un crimen, pero en ningún momento se dio esta orden”.

