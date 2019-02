Hoy tiene a Hollywood a sus pies y reina en sus alfombras rojas y las entregas de premios.

Sin embargo, hace 14 años, Rami Malek era un joven desempleado que soñaba con dedicarse al cine, una meta que aún lo sigue impulsando con todo día a día, pese a que es el favorito para ganar el Óscar de Mejor Actor este año.

“Me pasé años picando piedra, hasta que la directora de casting Mali Finn me dijo: ‘Si te las ingenias para aterrizar tu currículum y tu foto en las manos de la gente adecuada, eso puede ser el inicio de una gran carrera’.

Tras años de tocar puertas sin éxito, pensó en dedicarse mejor a las bienes raíces, hasta que, en 2004, su perseverancia y testarudez finalmente rindieron frutos.

“Un día me llamó la responsable del casting de Gilmore Girls. Me pidió hablar con mi agente y le dije que hablaba con él. Se rió. Me preguntó si tenía mánager y le dije que no, pero que podía conseguir uno.

“Me preguntó si formaba parte del Sindicato de Actores, le dije que tampoco, pero que yo veía cómo sumarme. Se la pasó riendo toda la entrevista, hasta que dijo: ‘Está bien, chico, ven a mi oficina'”, rememora.

Su honestidad le brindó al día siguiente su primer trabajo en la pantalla chica. Desde entonces no ha dejado de trabajar.

Pero es su interpretación de Freddie Mercury, en el éxito taquillero Bohemian Rhapsody, lo que finalmente lo encumbró en la industria. Ya tiene un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. Su nominación al Óscar parece un mero trámite.

“Mi mayor reto en la película era tratar de empatizar con un ser humano a quien yo veía como un dios del rock o una verdadera deidad”.