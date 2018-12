Quieren Año Nuevo sin balazos al aire

Para evitar lesiones y muertes por balas perdidas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, continua con el programa preventivo “Que no te llueva plomo”.

En esta ocasión se llevará a cabo patrullaje con policías de los tres niveles para detectar los sitios donde se disparen armas de fuego.

Luis Edgar Labra Zárate, director de la dependencia municipal, comentó que se implementará el operativo con apoyo y coordinación de las tres instancias de gobierno, aplicando la vigilancia en cuadrantes del casco urbano, y tener una mejor cobertura de vigilancia y proveer más atención a la ciudadanía.

Respecto al festejo de año nuevo, hace una invitación muy especial a los ciudadanos a conducirse con responsabilidad y no utilizar armas de fuego, ya que todo objeto que sube tiende a bajar con exceso de velocidad y puede afectar a personas con lesiones de gravedad e incluso la vida misma, que puede ser algún familiar o amigo.

Dijo que la campaña de prevención tiene mucha aceptación en la ciudadanía, ya que esto los hace que tengan más conciencia de los problemas que puede ocasionar el disparar un arma de fuego, porque se desconoce la dirección del descenso y sobre qué impactará.

Labra Zárate fue muy claro al recomendar a los conductores que se abstengan de combinar alcohol con volante para evitar desgracias, que designen un conductor para que los transporte de manera segura y prevengan desgracias provocadas por la ingesta de bebidas embriagantes.

Exhortó a los conductores y acompañantes en el vehículo, a utilizar cinturón de seguridad, no usar teléfono para llamadas o mensajes de texto al conducir, respetar los límites de velocidad, no jugar carreras, y especialmente no combinar alcohol y volante