“Queremos salir al mar”: pescadores

En una reunión celebrada en el Golfo de Santa Clara, donde asistieron personajes del Ayuntamiento sanluisino y representantes de la Sader (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural), Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) y Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) a nivel nacional; los pescadores del poblado tuvieron la oportunidad de hablar frente al micrófono y externalizar su sentir.

Uno de los pescadores comentó que el pesar en el Golfo es grande debido a que la economía se encuentra por los suelos y pidió que se les tomara en cuenta; aunque agradeció que esta administración al menos se acercó a tratar el tema; “queremos nuestro Golfo, aquí nacimos, queremos que ya no haya tristeza que es lo que más hay, que ya no se lleven la riqueza de nuestro pueblo”, dijo.

La esposa de un pescador manifestó que todo el dinero que hay en el poblado se va para los ricos, que ni siquiera saben cómo es el trabajo de un pescador, “mientras unos se están enriqueciendo otros estamos en el suelo siendo pisoteados y todo porque no llegó la compensación para los pescadores que prometió el gobierno hace tres años, a unos ni nos tocó nada de eso, es muy feo que tus hijos te digan que se les antoja algo o que ocupan algo y no tener con qué, ¿Cuándo llegará la compensación?”, expresó. “Ya no queremos ser vistos como pescadores furtivos o peor aún, como criminales, somos pescadores honrados, las raíces del Golfo son la pesca, no es posible que nos lo hayan cortado así de tajo, pueden buscar mecanismos que nos permitan pescar sin dañar nada, así fue siempre”, comentó otro pescador.

Otro de ellos fue más lejos y sugirió simplemente usar redes más delgadas, para que así, en el dado caso que una vaquita marina queda atrapada pueda liberarse fácilmente.