Ángel García Ruiz, Ex candidato a la Presidencia Municipal, ex dirigente del PAN Municipal, actualmente trabaja en empresa de implementos agrícolas, comparte su visión política sobre el pasado proceso electoral municipal del Partido de Acción Nacional PAN.

Pregunta: ¿Como observó usted el proceso interno del PAN?

Respuesta: sin duda, es algo que caracteriza al Partido Acción Nacional, asambleas donde la militancia elige a sus directivas y a sus candidatos; se había perdido un poco ese tipo de actos solemnes, donde solo se abría a un proceso de votación por todo un día e inclusive, llegando a las designaciones de candidatos que estatutariamente están establecidas, se realizó algo solemne, emblemático, un acto que a muchos panistas nos motiva, y fue grato que hoy se celebrara de esa forma.

P: ¿Nos puede emitir su opinión sobre el trabajo de la dirigencia saliente?

R: Le faltó mucho por hacer, creo que fue una dirigencia que se encargó de buscar el beneficio propio, inclinándose a favor de ciertas personas, fue demasiado parcial, no mostró músculo y no motivó a la militancia a participar.

P: ¿Y cuál es su opinión sobre los candidatos?

R: Los dos son buenos, como es sabido, yo apoyé a Abraham Yáñez Medrano, lo conozco, y siempre que su servidor participó él me ayudó y ese fue uno de los muchos puntos por el cual lo apoyé. Ahora, es un panista que empezó de abajo siempre trabajando por la militancia, merecía el triunfo; creo que podría hacer un trabajo de reconciliación entre la militancia ya que no representa el apoyo a un candidato en específico.

A Isaac Chávez lo he tratado poco, sé que tiene ganas de trabajar pero no me gustó su tónica de señalamiento de dar otra cara al PAN, denostando a gente que apoyaba a Abraham, si en su equipo también hay personas que participaron de lleno en gobiernos del PAN; creo que desde ahí mostró una rivalidad de dividir; pero, como se dice, en la guerra y en el amor todo se vale, le resultó y hoy ganó, hay que apoyarlo.

P: Fue usted orador de Abraham y se le vio muy efusivo en su discurso, señaló usted traiciones. ¿A quién se refería?

R: Me referí al clan Palafox en específico, los que en su momento apoyar

on públicamente al candidato del PRI, eso es traición y lo señalé, después de que se sirvieron con la cuchara grande; pedimos servidores públicos señalados de corruptos hoy se hacen los dignos y, como si nada, a querer participar de nuevo en el PAN, solo porque la dirigencia saliente no hizo su trabajo. Eso no se vale.

P: ¿Usted, como activo del PAN hará algo al respecto?

R: Claro, solicitaremos a la nueva dirigencia que haga lo conducente que expulse a esas personas no gratas, así como también aquellos que presentaron su renuncia y que se fueron del PAN para buscar trabajo en otros partidos. Hay salidas que, en verdad, son tristes para el PAN, por ejemplo el “Pelón” Flores, panista de ‘hueso colorado’ triste su decisión, pero se respeta, y hay otras que, en verdad festejo, como la de los Sandoval, se habían tardado.

P: ¿Cree usted que, con Isaac en la dirigencia, Paco Ochoa pudiera ser el candidato?

R: Yo, un día externé, cuando él levantó la mano para la elección pasada, que era una falta de respeto para la militancia, que de la noche a la mañana externara su aspiración por el PAN, y lo dije porque no tenía en su momento trabajo con la militancia; se le ha visto activo reuniones con el grupo que ayuda a Isaac Chávez.

Pero los panistas somos muchos más que 210, para lograr una candidatura se requiere un verdadero liderazgo, visitarlos a todos ir por todos y aceptar las críticas, no solamente las puras buenas; es ahí donde puedes construir, pero, si te cierras a un círculo, pues solo dejas entrever que te gusta que te aplaudan; ahora, con la equidad de género, no todo está seguro quizás a San Luis pueda tocarle a una mujer, creo que dependerá mucho de su trabajo de su hambre y ganas de llegar pero, si se cierra a su grupo, difícilmente lo logrará.

P: ¿Tiene usted aspiraciones?

R: Si estoy en un partido político es porque las tengo, pero estoy consciente de que hay que abrirle a otros valores, pero capacidad, experiencia, la tengo y las ganas de servir, no de servirme, y aparte, es lo que estudié, Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas.

P: ¿Algo que desee agregar?

R: Ya la Militancia decidió y ahora queda sumarnos, ya han pasado días y no veo participación de la nueva dirigencia, que el proceso de entrega-recepción, que el acto protocolario, que se pongan a trabajar a la de ya; cuando yo gané, en el 2005, la dirigencia del PAN, a mi me aventaron las llaves al piso y al día siguiente convocamos a la primera sesión.

Yo estoy puesto para ayudar a la nueva dirigencia, habrá que ver si ellos quieren aceptar ayuda. Esperemos que su discurso de sumar no quede en palabrerías, para que el PAN pueda lograr la confianza electoral dependerá de que todos salgamos unidos y, si los que aspiran a ser funcionarios de elección popular quieren trabajar solos, llegaremos resquebrajados.