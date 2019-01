Sin ser lo correcto, la esperanza de vida para la mayoría de los padres, antes de pensar en primera persona al respecto de sus sueños y metas, al respecto de su desarrollo personal y matrimonial, antes de estos aspectos primordiales esta primero el pensar en el bienestar de sus hijos. Este pensar, anhelo y gran temor suele depositarse en la siguiente frase “que mis hijos no sufran”; es algo que he escuchado en un gran número de ocasiones y mayor aún, es algo muy internado en el corazón de la mayoría de los padres. El sentir de querer evitar el sufrimiento en los hijos, es muy válido, lo erróneo es querer lograrlo sin dolor. Así es, la fórmula correcta y muy necesaria es el dolor para evitar el sufrimiento. Entendamos que al hablar de dolor nos referimos a esa sensación desagradable a nivel físico o emocional, la cual siendo leve, moderada o intensa puede ser llevada a una formación del individuo, hasta causa de risa, aprendizaje y agradecimiento siendo motivo de crecimiento personal. El sufrimiento a su vez es dar paso al dolor hasta llevarnos a un estado de infelicidad. La causa principal del sufrimiento en la cotidianidad de la vida, está relacionado con la errónea actitud guiada por un carácter débil. Tanto el dolor como el sufrimiento en medio de lo desagradable, son necesarios en el camino de la felicidad de la vida. El gran problema es querer lograr todo objetivo en un sentido directo y desesperado, sin entender la sabiduría de ir al norte para llegar al sur, de guerrear para lograr la paz, de saber humillarse para recibir exaltación, de trabajar para recibir descanso, de saber esperar para lograr verdaderamente avanzar, de callar y escuchar para aprender a comunicarse. El pensamiento paradójico es totalmente necesario en el ámbito emocional y espiritual, los mismos que le dan sentido a nuestro mundo físico. Por ello se aprende a morir a ideas o deseos impulsivos para realmente entender lo que es vivir. Es así de trascendental el dolor para evitar el sufrimiento. Contrariamente vivimos en un mundo cada vez más impulsivo e impaciente cuyo dictado mercadotécnico, educativo, filosófico, etc. Nos indica que habremos de lograr la felicidad con felicidad, todo en un sentido directo, rápido, cómodo y sin mayores obstáculos en el camino. Totalmente opuesto a valorar la tristeza, la desesperación, la ira, la incomodidad, las lágrimas, la indignación y la incomprensión que causa el dolor para saber evitar el sufrimiento, acercándonos realmente a lo que es en gratitud y esfuerzo el logro de la felicidad. He encontrado a través de quince años en consejería para padres y en diversas conferencias, que la mayoría desea evitarles el dolor a los hijos al confundirlo con abuso. El mismo abuso que a ellos en su vida los marcó y los ha guiado a una vida en sufrimiento. Motivo por el cual otro horrible abuso ha surgido en la educación de las nuevas generaciones, el horrible lobo disfrazado de cordero. El mismo que debilita poco a poco el carácter, mantiene a los hijos y padres sonrientes y aun así llegado el momento les roba la vida. A este abuso monstruoso se le conoce como sobreprotección, la cual se confunde como protección reforzada, nada más lejano a la realidad, pues alejando a los hijos del dolor y los riesgos en el aprendizaje independiente que es guiado por los padres, tan solo los lleva a que la vida no les duela. Esta es la guía para tantos hijos encaminados a un destino directo a ser infelices. Es trascendental guiar sabiamente a nuestros hijos ante la formación del dolor. Cuyos resultados se ven favorablemente en cada etapa de su vida, guía mi apreciable lector, que de permitirlo te mostraré a través de cada página. Ya que ciertamente es deber de cada padre que nuestros hijos nos superen y tengan en todo una vida mejor. Es correcto el desear que en este mundo y vida cada vez más difícil, ellos no sufran. No al menos sin aprendizaje y formación para el bien de su felicidad, ya que tanto el dolor como el sufrimiento están garantizados. Por estas razones la fórmula que te mostraré a partir de hoy será la del beneficio del dolor para evitar el sufrimiento.