Prometen no usar la palabra con “R”

Estudiantes de la escuela Desert View llevaron a cabo su tradicional asamblea de concientización y prometieron no usar la palabra “retarded” (retrasado”) al referirse a las personas con capacidades diferentes.

Unos 780 niños de todos los grados se unieron a la campaña nacional “R-Word Spread the Word, to End the Word” o “Corre la voz para poner fin a la Palabra”, de Olimpiadas Especiales, que pretende cambiar la actitud hacia quienes tienen alguna discapacidad cognitiva.

“Este evento ayuda mucho a los niños típicos a interactuar más con los niños especiales, hay más interacción. Este es el lema de Olimpiadas Especiales, la unificación”, dijo el maestro de Educación Especial, Luis Benvenutti.lar de Gadsden en realizar este evento. Más información en nuestra edición impresa.

