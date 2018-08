Promete Francisco no encubrir abusos

El Papa Francisco escribió este lunes una carta sin precedentes a todos los católicos del mundo en la que expresó vergüenza y arrepentimiento por los casos de abusos, y reconoció que la Iglesia no supo actuar ni reconocer la gravedad del daño que se estaba causando, tras el informe revelado por la Corte Suprema de Pensilvania.

En el escrito, el Pontífice señaló que “nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.

Por lo que, el Papa Francisco prometió que la Iglesia no escatimará esfuerzos para evitar que ocurran o se encubran abusos sexuales.

“Con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte”, escribió el Pontífice.

