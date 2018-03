Prevén sanción para ‘antro’

La Dirección de Alcoholes de Gobierno del Estado inicióؚ un procedimiento para sancionar el centro nocturno “Heaven”, luego que permitió la entrada a por lo menos dos menores de edad que participaron en el accidente de la Ley de Alfabetización y 22, el domingo en la madrugada. Fuentes al interior de la dependencia, ventilaron que ya se recibió el parte informativo de la Policía Municipal, en donde se especifican las condiciones de los involucrados en el accidente fatal que cobró la vida de dos jovencitas, y eso dio pie a que se iniciara el procedimiento legal para aplicar una sanción económica.Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Descarta desmarcarse de Enrique Peña Nieto Next Post ¡Fuera la Coca-Cola!

