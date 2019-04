Los 100 mil dólares de premio que ganó el perrito sanluisino, llamado Toshiro, en un concurso de nivel internacional habría provocado el asalto a mano armada que sufrió la familia del perro.

La familia festejaba muy contenta el premio conseguido por Toshiro y su dueño, Hermes Flores; decidieron publicar el festejo por los 100 mil dólares en redes sociales, lo que llamó la atención de los delincuentes.

Como se anunció un premio de 100 mil dólares, los delincuentes pensaron que el dinero estaba en los bolsillo de los ganadores.

La reportante Edna “N” manifestó que dos personas ingresaron en su domicilio amenazándola con armas blancas y que las despojaron de dinero en efectivo y 3 celulares.

Agregó que también preguntaban por los 100 mil dólares, y que finalmente los dejaron encerrados mientras huían en una camioneta de su propiedad.

El automóvil fue localizado horas después abandonado a pocas calles del lugar del atraco, se trata de una camioneta Ford Escape color guinda y modelo 2003.

Finalmente, la policía recomienda a la población el ser prudentes con sus actividades en las publicaciones en redes sociales, contribuyendo con esto a su seguridad personal y familiar.

HERMES DA SU VERSIÓN

“Por favor no crean que nos desaparecimos con el premio y ya, como dijo alguien por ahí. Tenemos mucho que agradecer a todos ustedes porque esto no habría sido posible sin ustedes y por supuesto a Dios.

Si nos notan ausentes no es porque no queramos estar, debo decirles que por motivos familiares muy graves y de los que no podemos dar detalles, lo que me acongoja mucho no poder decirles, que aún a pesar de haber sido ganadores no hemos recibido el premio aún, ni tampoco sabemos de qué modo será, no sabemos si el premio será en efectivo, o contratos o diferido, de verdad no tenemos la menor idea todavía, y debemos aclarar esto por la situación que se presentó ayer que pone en riesgo nuestra seguridad, la de Toshirito, la de mi familia y la mía”.