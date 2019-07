Por Excélsior

Funcionarios federales de migración que trataban de arrestar a un mexicano que se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal rompieron la ventana de su vehículo y lo sacaron del automóvil enfrente de su novia y de dos niños, lo que provocó cuestionamientos por parte de un legislador de Missouri.

Un video transmitido en vivo a través de Facebook que fue grabado durante la detención de Florencio Millán Vázquez el lunes en Kansas City muestra a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y a la policía de la ciudad tratando de persuadir al mexicano para que saliera del vehículo. Millán y su novia, Cheyenne Hoyt, pidieron en varias ocasiones que les mostraran una orden de arresto.

Luego de que advirtieron que iban a romper la ventana, uno de los agentes destrozó el vidrio y otros lo ayudaron a sacar al individuo del auto.

Sigo impactada”, comentó Hoyt entre lágrimas a The Associated Press el martes.

Piensas que no le va a suceder a mi familia. Nunca pensé que esto fuera a pasar. Escuchas las cosas que (el presidente Donald) Trump dice, pero él (Millán) no es un violador, no es un asesino o un narcotraficante. Y la forma en la que lo hicieron enfrente de los niños, no les importó”.