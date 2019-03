Debido a que la fecha límite para revalidar placas cae en este domingo 31 de marzo, el plazo se extendió hasta el lunes 1 de abril para que usted pueda realizarlo a través de las instalaciones de la agencia Fiscal, o en cualquier tienda OXXO, Farmacias Benavides o en línea en la página de internet www.haciendasonora.gob.mx.

No habrá más prórroga en la fecha límite de pago para revalidación vehicular en Sonora después del 1 de abril, indicó el agente fiscal de esta ciudad Juan Antonio Gaeta Covarrubias.

“Nuestra invitación es que acudan los ciudadanos que no han podido hacer el pago de su revalidación vehicular; recordemos que ya está próximo el periodo de Semana Santa, y que es la mejor manera de salir de vacaciones en nuestros vehículos con la confianza de tener la documentación en regla”, aseveró.

De no poder acudir a las agencias fiscales este fin de semana, Gaeta informó que el pago puede realizarse a través de la página de internet www.haciendasonora.gob.mx.