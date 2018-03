Piden transparentar red social Facebook

La campaña de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición electoral Por México al Frente, exigió a los directivos de Facebook en México transparentar sus operaciones.

“Para nosotros es fundamental que se revelen las pautas que se van a comprar, de las piezas de comunicación, que inciden en las campañas políticas. Si vemos que hay un pautado de una pieza de comunicación queremos saber quién la compró, de dónde provinieron esos fondos y si la persona que compró esa pauta es una persona facultada, de acuerdo con nuestra legislación electoral”, planteó el coordinador político de la campaña, Santiago Creel.

En medio del escándalo que involucra a Facebook con Cambridge Analytica, por haber dispuesto esta firma de al menos 50 millones de registros de la red social, el estratega panista reveló que hace un mes la campaña buscó a sus directivos.

“Lo que queremos de Facebook, como campaña de Ricardo Anaya, es que se transparenten todas las pautas y que se diga quién compra, que se acredite quién compra como alguien que puede comprar y que esa pauta se sume a los topes de la campaña”, recalcó.

Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, aclaró Creel, es que se comenzaron a pautar, desde sitios anónimos, que luego se revelaron que eran en contra o a favor de un candidato.

El coordinador de Estrategia, Jorge G. Castañeda, cuestionó si Cambridge Analytica operó el año pasado para la campaña del hoy Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

“Para mí la pregunta clave es sí o no el PRI, Los Pinos, contrataron a Cambridge Analytica para la elección del Estado de México y para Alfredo del Mazo el año pasado si o no. No lo sé: lo dice media humanidad”, aseguró.

