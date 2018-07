Piden tener cuidado al viajar en carretera

Las vacaciones de verano han llegado y es importante tomar las medidas necesarias al viajar por carretera y evitar accidentes, manifestó el comandante de Tránsito.

Héctor Chávez Mejía dijo que por instrucciones del director de la Policía Municipal, Julio César Valenzuela Murrieta, se ha intensificado la promoción de prevención de accidentes, especialmente para ciudadanos que viajarán por carretera para visitar a familiares, disfrutar de las playas o cualquier otro destino.

El comandante de Tránsito recomendó revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera, como aceite, agua, aire en llantas y la extra en caso de ponchadura.

Chávez Mejía recalcó que es sumamente importante no transportar personas fuera de la cabina del vehículo, por lo que se sugiere no llevar gente en la caja de los vehículos tipo pick up.

Agregó que se seguirá invitando a todo conductor no combinar alcohol y volante, y en caso que vayan a tomar bebidas alcohólicas, se recomienda que designen un conductor, ya que el exceso de alcohol reduce las reacciones y afecta los reflejos de la persona.

Destacó la importancia de abrocharse el cinturón de seguridad cada que suban a un vehículo, además se pide al conductor que mientras maneja no utilizar el teléfono celular en llamadas, mensajes de texto ni redes sociales.

