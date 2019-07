Redacción.-

Hermosillo, Sonora

Tras el derrame de tóxicos en el mar de Guaymas por parte de Grupo México, el diputado de Encuentro Social, Carlos Navarrete Aguirre presentó una iniciativa con punto de acuerdo ante el Congreso del Estado de Sonora, a fin de declarar como persona non grata a Germán Larrea Mota Velasco, propietario de esta compañía minera.

Asimismo, Navarrete Aguirre puntualizó que en los oficios presentados ante el Poder Legislativo Estatal, está detallada la justificación de este propuesta, ya que enfatizó no pueden quedar impunes los atentados al medio ambiente que esta empresa ha llevado a cabo en el estado.

De esta manera, recalcó lo ocurrido hace casi 5 años en el Río Sonora, donde la grave contaminación ha provocado hasta la fecha, múltiples enfermedades en los habitantes de las zonas aledañas. A su vez, sostuvo que Larrea Mota Velasco ante esta situación, se comprometió a construir un hospital de especialidades, lo cual no cumplió, dejando a muchas familias afectadas.

De igual forma, el representante del distrito VII, detalló que el recuento de los daños es muy amplio y esto no puede volver a ocurrir, pues pone en riesgo la salud de los sonorenses y el equilibrio ambiental.