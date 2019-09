Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Luz Pesqueira

YUMA, Arizona.

De enero a agosto de este año, 278 de las familias mexicanas que han solicitado asilo en el Puerto de Entrada, han logrado ingresar a Estados Unidos y obtener una cita con un juez de inmigración, de acuerdo a Mario Ontiveros, encargado del Departamento de Protección del Consulado de México en Yuma.

Indicó que los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que tienen más migrantes solicitado asilo.

“Al llegar a San Luis Río Colorado se registran y la lista de solicitantes de asilo está a cargo de la Casa del Migrante. Es una lista grande y cuando una familia es autorizada a ir con un juez de migración, el Consulado de México es notificado por el Puerto de Entrada de su ingreso”, dijo Ontiveros, quien explicó que la causa de la diáspora es una combinación de factores que incluyen por lo general la violencia y la pobreza.

Se empezó a observar un incremento en el fenómeno a partir del mes de octubre de 2018, refirió. Sin embargo, al igual que las familias centroamericanas, solamente menos del cinco por ciento logrará obtener el asilo, aunque la espera para poder estar frente a un juez de inmigración es larga.

“En promedio por semana cruzan entre ocho y 12 familias. Les dan la opción de irse con un familiar y si esto no es posible los dirigen a un albergue o refugio familiar. Algo importante es que no separan a la familia. El Consulado de México en Yuma da seguimiento a los casos y si los envían a Texas, lo transferimos al consulado de allá”, dijo.

Expuso que en su gran mayoría, las personas tienen un patrocinador y en esos casos el Consulado de México ya no realiza un seguimiento, pero sí lo hace antes y si la entrevista de miedo procede y son autorizados para entrar a Estados Unidos.

Las familias tienen la opción de hablar con personal del consulado.

“Por lo general lo que nos han comentado los abogados de inmigración es que tienen tres audiencias chicas y luego una individual, que es donde el juez decide si se quedan o no. Para esa última audiencia pasan de entre dos a cuatro años. Si juez no le otorga asilo son repatriados”, refirió.

Manifestó que Estados Unidos no distingue entre asilo y refugio y cuestiones guerra civil o conflictos armados y persecución por ideas religiosas o políticas son algunas de las razones por las que una persona en todo el mundo puede solicitar asilo o refugio en otro país. “Sin embargo muchos aquí están solicitando asilo por razón económica”.