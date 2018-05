Pide EPN menos víscera y más razón a ir a votar

El Presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos que el 1 de julio no voten con la víscera, sino con la razón.

Al clausurar la asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el Primer Mandatario enmarcó así su solicitud de valorar las propuestas de los candidatos.

“Lo que hay que decir es menos víscera y más razón, más razón, hay que pensar con la cabeza, hay que tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos, y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad”, afirmó.

“Y yo espero y apelo que, en esa definición, los mexicanos razonen su voto. Ya lo he dicho, y espero que, por ello, el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, como para qué lo digo”.

Peña insistió en que será respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quien habrá de encabezar la Presidencia en diciembre.

