Luego que fue señalado de recibir sobornos para la compra de planta de fertilizantes, el ex Presidente Enrique Peña Nieto acusó que lo quieren inculpar “de mala fe”.

“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante”, tuiteó.

“No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se indagará la responsabilidad de Peña Nieto en la compra-venta de Fertinal.

“Está abierta la investigación, no conozco esta información del Gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto”, indicó en su conferencia mañanera.

-¿Dará a Enrique Peña Nieto el mismo trato que a Lozoya?”, se le preguntó.

“A todos, no puede haber impunidad, pero dije desde el principio que la política sería ver hacia adelante para no quedarnos anclados en el pasado, que se viera hacia adelante, una especie de punto final, esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta y no buscar a chivos expiatorios sino empezar con los ex Presidentes, desde (Carlos) Salinas a la fecha”, aseguró.

Por: Reforma