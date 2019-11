Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Reclaman a las farmacéuticas por la crisis de opioides que vive el país.

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona.-

El concilio de la ciudad de San Luis decidió formar parte del litigio que centraliza las demandas nacionales por opioides de prescripción al permanecer en el caso.

Debido a la gravedad de la crisis de opioides que enfrenta el país y al papel que han tenido en la misma algunos de los medicamentos para controlar el dolor, las ciudades y condados de todo el país han demandado a fabricantes, distribuidores y minoristas en busca del reembolso del dinero gastado para abordar la crisis.,

La ciudad tenía la opción de excluirse de participar en la demanda ya que los condados y ciudades de todo el país no hicieron nada para ser incluidos como demandantes, pero decidió no hacerlo, dado que no conlleva ningún gasto, pues el tribunal deducirá de cualquier fallo monetario el costo de la demanda y los honorarios de los abogados.

“La demanda obedece a que estas compañías promovieron esos medicamentos como muy seguros y con muy bajo riesgo de adicción, pero no ha sido así”, dijo el alcalde Gerardo Sánchez, quien comentó que la demanda podría hacer quebrar a las compañías farmacéuticas, afectando las investigaciones que estas realizan con el propósito de desarrollar nuevos medicamentos para tratar enfermedades como el Alzheimer”.

De acuerdo con la información proporcionada por la abogada de la ciudad de San Luis, Kay Macuil, hay demandas separadas presentadas en los tribunales estatales, como es el caso que Arizona presentó contra la compañía farmacéutica INSYS Therapeutics, Inc de Chandler para reembolsar a los consumidores y pagar multas.

Cinco ejecutivos de INSYS fueron condenados penalmente en un Tribunal Federal de Boston. La empresa farmacéutica acordó pagar 225 millones para resolver las investigaciones penales y civiles y se declaró en bancarrota.

La Litigación Nacional de Opioides de Prescripción presenta cargos penales contra trece acusados: Purdue, Cephalon, Endo, Mallinckrodt, Actavis, Janssen, McKesson, Cardinal, Amerisource Bergen, CVS, Rite-Aid, Walgreens y Wal-Mart por dos violaciones a la Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción de y dos violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.